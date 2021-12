„Abban az időben tiltott dolog volt, fel is jelentette valaki, hogy nem jók a kenőcsök, még házkutatást is tartottak. Találtak három doboz krémet, elvitték és azt mondták, ha ezekkel minden rendben van, nem lesz baj. Aztán visszahozták s azt mondták, hogy titokban csinálhatja tovább. Sokan szerették a krémet, nagyon keresett volt, fenyőgyantából, disznózsírból állította össze, gyógynövényeket is tett bele.