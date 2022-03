Krúdy Gyula Valakit elvisz az ördög című 1928-as művében is megjelenik Patkó Bandi, de nem mint betyár, hanem mint a vidéket járó Alvinczi Eduárd önkéntes testőre. A Somogy megyeiek ugyanakkor „saját” betyárjuknak tekintik, a Balaton-parti Zamárdiban nyaranta egy róla elnevezett rendezvényt is tartanak, ez a „hétpróbás betyárverseny és pásztorétkek főzőversenye”. Ám a Baranya megyei Hosszúheténynek is van „patkóbandis” hagyománya. Eszerint a betyár a községbeli Máltető dűlőről figyelte a pandúrokat.

