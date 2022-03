A Roszkomnadzor a főügyészség követelése alapján döntött a blokkolásról, miután az bírósági keresetet nyújtott be a Meta Platforms szélsőséges szervezetnek minősítése és tevékenységének betiltása érdekében, gyűlöletkeltés, ellenségeskedés szítása és erőszakkal fenyegetés címén.



„A vállalat vezetőségének ilyen lépései nemcsak azt a benyomást keltik, hogy a terrorista tevékenység megengedhető, hanem arra is irányulnak, hogy gyűlöletet és ellenségeskedést szítsanak az Oroszországi Föderáció polgáraival szemben” – közölte a főügyészség.



Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) gyilkosságra és erőszakra történő nyilvános bujtogatás és terrorista tevékenységben való részvétel címén büntetőeljárást indított. Orosz politikusok és hivatalos intézmények pénteken tömegesen jelentették be, hogy feladják Instagram-profiljukat, és helyette a VK-t fogják használni.



A TASZSZ hírügynökség úgy értesült, hogy az ugyancsak a Meta Platforms tulajdonában álló WhatsApp Messenger működését az oroszországi korlátozás nem érinti.



A Roszkomnadzor a Meta Platforms másik közösségi szolgáltatásához, a Facebookhoz történő hozzáférést már korábban korlátozta, miután az több orosz médiumot letiltott. Az orosz hatóság indoklása szerint a Facebook korlátozta az alapvető emberi jogokat és szabadságokat, valamint megsértette az orosz állampolgárok jogait és szabadságát, amelybe a médiaszabadság is tartozik.



A Reuters globális hírügynökség csütörtökön jelentette, hogy a Meta Platforms egyes országokban ideiglenesen engedni fogja az ukrajnai háborúban részt vevő orosz erők elleni erőszakra buzdítást. A hírügynökség, amely céges belső, a moderátoroknak szóló vezetői levelekre hivatkozott, az írta, hogy a Meta azt is engedni fogja ideiglenesen – általános elveivel ellentétben –, hogy Vlagyimir Putyin orosz vagy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megölésére buzdítson valaki e közösségi médiumokban.



A tartalom-moderációs elvek módosítására vonatkozó értesülést Andy Stone, a Meta szóvivője megerősítette a The Verge amerikai technológiai weboldalnak. A The New York Times című amerikai napilap úgy értesült, hogy az ideiglenes engedély Örményországra, Azerbajdzsánra, Észtországra, Georgiára, Magyarországra, Lettországra, Litvániára, Lengyelországra, Romániára, Oroszországra, Szlovákiára és Ukrajnára érvényes.



A Reuters által idézett e-mailek szerint egyébként a Meta ideiglenesen engedélyezni fogja „szigorúan Ukrajna védelmével összefüggésben” az Azov ukrán ultranacionalista zászlóalj dicséretét, amelyet egyébként tilt.



