Így volt ez legutóbb is, mikor a Snapchat 24 órán belül eltűnő történeteit kopizta le. Most a Meta-Facebook által másolt Reels a TikTok megoldását lopja el,

jöhet a minimum 15, legfeljebb 180 másodperces videó a Facebook hírfolyamába.Minden oka meg van a Metának a kapkodásra, hiszen a TikTok még csak nem is az egyetlen kihívásuk. A Facebook most először ismerte be, hogy a negyedik negyedévben csökkent a napi aktív felhasználók száma – ami azt jelenti, hogy az emberek már nem használják annyit a Facebookot, mint korábban.

Ugyanakkor az Apple adatvédelmi módosításai idén önmagukban 10 milliárd dollárral csökkentik a Meta forgalmát, mivel korlátozzák a hirdetési üzletágát. A Meta tisztában van azzal, hogy a Facebook felszínen tartásához maguknak az alkotóknak kell udvarolnia, és a felhasználóknak a közösségi oldalakon kívül más dolgokat is kell kínálni – például videókat, zenéket vagy vásárlási lehetőségeket. Ezek mind olyan területek, amelyekbe az elmúlt években szintén dúsan befektetett a Facebook.

A Reels-hez nagy reményeket főz Mark Zuckerberg.

Mint a Twitteren írja, a Reels már most is a Facebook leggyorsabban növekvő tartalmi formátuma, és világszerte mindenki számára elérhetővé teszik. Szeretné, ha a Reels lenne a legjobb hely az alkotóknak, ahol kapcsolatba léphetnek a közösségükkel és ami megélhetést is biztosíthat számukra.

A funkció, amely kulcsfontosságú része a Meta TikTok fenyegetésére adott válaszának, lehetővé teszi a fészbukolóknak, hogy rövid formátumú videótartalmakat osszanak meg a Facebookon, vagy keresztbe posztolják a Reels-t az Instagramról, hogy szélesebb közönséget érjenek el. A globális bevezetéssel párhuzamosan a Facebook további eszközöket és új kereseti lehetőségeket is bevezet.

A tesztek során a a TechCruchnak a Meta elmondta, hogy ugyanazt a bevételmegosztást fogja követni a készítőkkel, mint amit ma a stream hirdetési programja esetében alkalmaz, azaz 55% jut a készítőnek, 45% pedig a Facebooknak.

Ami a videók hosszát illeti, a Reels felzárkózott, miután a TikTok 60 másodpercről 3 percre növelte a videók hosszát. Az Instagram Reels tavaly 30 másodpercről 60 másodperces videók támogatására állt át, és most a Facebook Reels is ezt teszi majd.

A Reels a Meta egyik legnagyobb termékberuházása. A közösségi óriásvállalat nyilvánosan is beszélt a kínai TikTok jelentette fenyegetésről: Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója nagy versenytársnak nevezte, amelyik „elég gyors ütemben növekszik egy hatalmas bázisról”.

Borítóképünk illusztráció