Ahogyan arról korábban beszámoltunk a Haonon, az RTL stratégiai reality műsorában, az Éden Hotelben több debreceni játékos is harcba szállt a főnyereményért, köztük Gáti Zsófia. A 21 éves debreceni nő 3 millió forinttal gazdagodott a stratégiai reality műsorban, aki a játék után OnlyFans-fiókot indított.

Az OnlyFans-szépség, Gáti Zsófia idén nyáron már Zákinthoszon is nyaralt

Forrás: Gáti Zsófia-archív

Gáti Zsófiát a napokban megkerestük telefonon, miután az Instagram-oldalán láttuk, a nyár számára igencsak eseménydúsan vette kezdetét. Túl van egy nyaraláson, és különböző autós találkozókon, versenyeken is részt vett.

– Nemrég tértem haza Görögországból, az egyik barátnőmmel Zákinthoszon pihentünk. Nagyon jól éreztem magam, már csak azért is, mert végre a nyár nem arról szól számomra, mint az elmúlt években. Ez az első nyaram, amikor nem csak dolgozok, hanem bulizok és világot látok. Jelenleg egy budapesti cégnél dolgozom, de home office-ban végzem a munkát Debrecenben. Az év első negyedében sokat tartózkodtam a fővárosban, így most jó itthon egy kis nyugi, leginkább Debrecenben tudok feltöltődni, mert a legtöbb barátom itt él. Az OnlyFans-fiókom jelenleg is aktív, azzal is foglalkozom, de nem hirdetem magam sehol. Gondolkoztam már azon, hogy megszüntetem, de van néhány ember, akikkel nagyon jókat beszélgetek, szó szerint visszaadják a nőiességemet, amit egyébként a való világban a férfiak elvesznek (tisztelet a kivételnek). Az első és legfontosabb célom idén nyáron, hogy sokat legyek a barátaimmal, szórakozni járjak velük, kiránduljunk és nyaraljunk együtt. Az emberi kapcsolataimra szeretném fordítani most a legtöbb időmet – hangsúlyozta Zsófia.

Elárulta, nem az a fesztiválozós fajta, szórakozóhelyekre sem nagyon jár, inkább annak a híve, hogy akár belföldön elutazzon valahova azokkal az emberekkel, akik közel állnak hozzá, és velük érezze jól magát. Zsófia érdeklődésünkre elmondta, jelenleg szingli, ami nem véletlen.

– Persze, semmi jónak nem vagyok az elrontója, ismerkedem én is, ahogyan sokan mások, de nem akarok még elköteleződni. Úgy vagyok vele, ha már nem kell rengeteget dolgoznom a nyáron, akkor az se legyen, hogy valakihez alkalmazkodnom kelljen. Tényleg most magamra szeretnék fókuszálni, ugyanis az most a legfontosabb, hogy jól érezzem magam a bőrömben. Ha egyszer szembejön velem az a férfi, akivel tudok tervezni, akkor nem fogok ellenállni. A hosszú távú terveim között szerepel a családalapítás is, nagyon szeretem a gyerekeket, én is szeretnék majd egyszer sajátot – mutatott rá. Majd kiemelte, ő sem akar örökké az OnlyFansen lenni.