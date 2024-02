Korábban megírtuk, a huszonegy éves szőke bombázó nem sokáig tétovázott, amikor döntenie kellett, részese akar-e lenni az álomnyaralásnak. Most azonban nem a műsorról kérdeztük, hanem az OnlyFans-ről, ugyanis a rajongók már ott is tudják követni a fiatal debreceni nőt.

– Már a műsor előtt is többen felhozták, szerintük regisztrálnom kellene az oldalra. Úgy fogalmaztak, minden adottságom megvan hozzá, hogy sikereket érjek el: csinos vagyok, adok magamra, szóval nagyon biztattak. Addig duruzsolták ezt a fülembe, hogy úgy voltam vele, egy próbát megér, semmit nem veszíthetek vele, ugyanis ismerem magam, és a saját határaimat, amiket már régen felállítottam, és amiket nem lépek át – idézte fel a Haonnak.

Nagyon sokat dolgoztam azért, hogy megteremtsem magamnak mindazt, amire most büszke lehetek. Tizenhat éves koromtól évekig a kereskedelemben tevékenykedtem, éjszakáztam, 12 órás műszakokat vittem végig, szóval nagyon jól tudom, milyen az, amikor valaki kétkezi munkával keresi a kenyerét. Hiába beletettem az energiám, akkor is kellett plusz melót vállaljak, hogy fenntartsam magam, és talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, azért voltak igényeim, mint minden velem egykorú lánynak

– fogalmazott Zsófi.

Elmondta, egy hete regisztrált a portálra, és eddig pozitív véleménye van róla. Megjegyezte, most végre ő a főnök, ugyanis eldöntheti, mit szeretne megosztani a feliratkozókkal, meddig kíván elmenni – ez pedig nagyon tetszik neki. – Én töltöm fel a képeket magamról, és arról is dönthetek, kivel vagyok hajlandó beszélgetni. Sokan, akik nem ismerik az oldal működését, nem is gondolnák, hogy olyan érdeklődők is vannak, akik nem csupán a képek miatt regisztrálnak, hanem azért, hogy az adott személlyel válthassanak néhány szót. Igaz, még van mit kitapasztalnom, de azt már kijelenthetem, hogy egy nagyon jó biznisz – árulta el.

Forrás: Gáti Zsófia-archív

Fehérneműs fotók

Arra a kérdésünkre is válaszolt Zsófi, hogy megfordult-e a fejében az, hogy ledob mindent magáról, és akt képeket is megoszt a követőivel. – Egyelőre azt tudom mondani, hogy csak fehérneműs képeket posztolok az oldalamon, ugyanis nem akarok mindent megmutatni, bár nem tudom, mit hoz a jövő, de jelenleg nem tartom valószínűnek – közölte.

Beszélt arról, hogy mindig is megosztó személyiség volt, nem érdekelték a kritikák, többen meg szerették volna neki mondani, hogyan éljen, miként cselekedjen, de nem törődik mások véleményével.

Van rajtam sok tetoválás, póthajam van, a szám is fel van töltve, a körmeim sokkal hivalkodóbbak, mint másoké, ez azért sokat elárul rólam. Mindig is a saját fejem után mentem, és azt akartam, jól érezzem magam a bőrömben. Ha mások véleményére adtam volna, akkor most nem itt tartanék, amit minden bizonnyal bánnék. Jelenleg elégedett vagyok az életemmel, azért jutottam egyről a kettőre, mert mindig voltak céljaim, ez a jövőben is így lesz

– húzta alá.

Mint elmondta, jó érzés volt megtapasztalnia, hogy az oldalon nem kérnek olyan extrém dolgokat a felhasználók, amik kellemetlenül érnék. Nyilvánvalóan ő is hallott már negatív dolgokat a képmegosztó portálról, de örül annak, vele egyáltalán nem tiszteletlenek a férfiak, bízik abban, ez az elkövetkező időszakban sem fog változni. – Nem akarok életem végéig fehérneműs képeket megosztani magamról, és az abból befolyt összegből gyűjteni a jövőbeli terveimre. Akik kíváncsiak rám, azok még néhány hónapig élhetnek a lehetőséggel, de úgy látom, 6 hónapnál tovább nem szeretném ezt csinálni – hangsúlyozta.

Forrás: Gáti Zsófia-archív

Napi 2 órát tölt az oldalon

Zsófi arról is beszélt, úgy látja, a mai világban körülbelül 5-600 ezer forintra lenne szüksége egy embernek egy hónapban, hogy kijöjjön a pénzéből. – Meg kell nézni a mostani albérletárakat, és igazából nem kell messzire mennünk; ha a boltban vásárolunk, akkor könnyen otthagyunk 20-30 ezer forintot, és akkor még nem költöttünk luxus dolgokra – magyarázta.

– Persze, mindenkinek mások az igényei, de most úgy gondolom, jó úton haladok. Jelenleg napi 2 órát töltök az oldalon, és teljesen beváltotta a hozzá fűzött reményeimet – árulta el Zsófi. Azt is elmondta, nemsokára hallhatunk róla, mert van egy álma, amit hamarosan meg szeretne valósítani, csak az még tervezés alatt áll, de a Hajdú Online az elsők között lesz, akivel megosztja a terveit, elért sikereit.