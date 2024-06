Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Való Világ 12. évadában egy hajdú-bihari valóságshow-szereplő is részt vett, mégpedig Sütő Georgina, VV Gina. A tetoválóművésznek nem volt hosszú életű a játéka, de kiesése után a Haonnak úgy fogalmazott, egyáltalán nem bánja, hogy a nézők nem szavaztak neki bizalmat, elérte a célját, kipróbálhatta magát a játékban, és neki ennyi bőven elég volt. A műsor kezdetekor az egykori valóságshow-szereplő, VV Piros is nyilatkozott lapunknak, aki kiemelte, kicsit irigy a beköltözőkre, mert úgy véli, az idei jobb csapat, mint az övéké volt. Pedig ekkor még a fiatal debreceni nő még nem is tudta, hogy Bottlik Dávid, azaz VV Dudu is bekerül az RTL Klub Való Világ 12. című műsorba, aki mint nem olyan rég kiderült, Varga Piros egyik legjobb haverja.

VV Dudu, a Való Világ 12. szívtiprójának egyik közeli ismerőse nyilatkozott a Haonnak

A hír hallatán kapva kaptunk az alkalmon, és telefonon megkerestük a debreceni VV Pirost, ossza meg velünk, mi VV Dudu valódi arca, hogyan viselkedik a való életben, ő milyen embernek ismerte meg a Való Világ 12. szívtipróját.

Dudunak, mint minden embernek, nagyon sok arca van. Még nem hogy a nézők, szerintem én sem láttam eddig minden oldalát. Mindig mindenki úgy viselkedik, amit a környezete kihoz belőle. Annyira nem állunk közel egymáshoz, hogy barátságról beszéljünk, de a laza haveri oldalát megismerhettem a való életben. Kicsit szétszórt, de egy egyszerű és vicces srác. Nem feltétlenül értek mindig egyet a döntéseivel, sem kint, sem a villában, de vállalja azt, aki, és nem játssza meg magát

– mondta Piros.

Majd felhozódott, hogy a fiatal srác a villában igencsak népszerű a lányok körében, Dorka már a harmadik leányzó odabent, akivel Dudu szimpatizál. Így arról is faggattuk Pirost, ő mennyire látja csajozósnak a fiatalembert. – Dudu a való életben is ugyanolyan csajozós, mint a villában. Egy tanácsom volt neki mielőtt bement, mégpedig az, hogy ne váltogassa a lányokat. Ugyanis a saját évadunkból pontosan tudom, milyen a másik oldalon. De legalább ő nem egyszerre van több lánnyal.

Gondolom, sokakat az a kérdés is érdekelheti, hogy volt-e nekem bármi közöm Duduhoz, és bátran, őszintén kijelentem, hogy barátságot kívül soha semmi

– jegyezte meg. Továbbá azt is megosztotta, szerinte ki illene a sráchoz.