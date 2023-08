A DSI magyar bajnoka, Szilágyi Réka is bemutatkozott a Nemzeti Atlétikai Központban: szerdán délelőtt, a női gerelyhajítás selejtezőjében az A csoportba került Réka. A 18 fős mezőnynek a világranglista első japán Haruka Kitagucchi, a kétszeres világbajnok ausztrál Kelsey-Lee Barber is tagja volt, illetve öten 67 méter feletti egyéni csúccsal rendelkeztek. Amint azt a debreceni klub honlapján írták, Szilágyinak 62.45 az egyéni rekordja, idén viszont csak 57.06-ig jutott, igaz sérülés is hátráltatta a szezonban.

Réka a vb előtt úgy fogalmazott: „Szinte biztos, hogy a döntőhöz 61 méter felett kell dobni, ha sikerül minél tökéletesebben kiviteleznem a mozdulatsort, ott lehetek a legjobbak között”. Számszerűen nézve, a döntőhöz 61.50-et kellett dobni, vagy a legjobb 12-ben lenni.