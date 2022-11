A Bázis Kick Box józsai csapata is részt vett a VI. Nádudvari Gasztro Kupán szombaton – számolt be az egyesület. A nívós kick-box versenyen az újonnan induló csapatból 2 tehetséges versenyző, Pál Alexa és Baranyi Gábor is remekül zárta a napot, hiszen 2 hónapos kemény munka utàn háromszor is a dobogó a második fokára állhattak.

Forrás: Bàzis Kick Box Józsa

A debreceni anyaegyesülettel kiegészítve összesen 4 arany, és 9 ezüstérmet szerzett a Bázis Kick Box gárdája. A józsaiak ezzel a szép eredménnyel a tarsolyukban folytatják a munkát, s készülnek a következő, decemberi versenyre.

HBN