Nos, erre egyszerű a válasz: az új nyelvek elsajátítása közel sem egyszerű – legalábbis nem mindenkinek az. A következőkben körbejárjuk a témát: kitérünk arra, hogy milyen problémákkal találhatjuk szembe magunkat ezen az úton, de néhány hasznos tippet is adunk, amelyekkel átlendülhetünk a zökkenőkön.

Mi okozhat gondot?

Egy nyelv elsajátítása összetett feladat. Meg kell tanulnunk rengeteg új szót és kifejezést, számunkra idegen nyelvtani szabályokat kell bemagolnunk, valamint meg kell szoknunk és magunkévá kell tennünk egy addig ismeretlen kiejtési módot. És ez csak a jéghegy csúcsa: egyes nyelvek esetében teljesen új ABC-t, írásmódot vagy éppen számolási metódusokat kell megszoknunk és megtanulnunk. Ha pedig a gyakorlatban is szeretnénk kamatoztatni a tudásunkat, akkor előfordulhat, hogy egy számunkra teljesen idegen kultúrát kell megtapasztalnunk és adaptálódnunk ahhoz.

Mindez pedig duplán is kihívást jelenthet: egyrészt jelentős mértékben megdolgozza az agyunkat, másrészt pedig rengeteg időt és emiatt elszántságot igényel. Továbbá, ha szeretnénk valóban alaposan megtanulni egy nyelvet, akkor valószínűleg anyagi ráfordítást is igényel majd a folyamat. Kétségtelen, hogy ma már az interneten is számos nyelvtanulást segítő anyagot megtalálunk – gondoljunk csak az angol online szótárakra vagy a francia számolást magyarázó blogcikkekre. De egy ponton túl ennél többre lehet szükségünk, például egy anyanyelvi beszélőre, akivel gyakorolhatjuk a kiejtést, a kötetlen beszélgetést.

Ezek miatt tehát könnyen előfordulhat, hogy a tanulási folyamat során holtpontra érünk. Ilyenkor fontos, hogy ne adjuk fel, inkább próbálkozzunk meg néhány bevált technikával, hogy átlendítsük magunkat ezen az időszakon!

6 trükk, ami segíti a nyelvtanulást

Nézzük, hogy milyen gyakorlati tanácsok megfogadásával maradhatunk kitartó nyelvtanulók!

Tegyük szokássá!

A szokás egy olyan tevékenység, amit olyannyira az életünk részévé tettünk, hogy szinte már odafigyelés nélkül, autópilóta üzemmódban is rendszeresen csináljuk – anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítanánk rá. Tegyünk ilyenné a nyelvtanulást is! Különítsünk el minden nap időt a szavak tanulására vagy a nyelvtan gyakorlására, így egy idő után már fel sem tűnik majd, hogy aznap is tanultunk valami újat, fejlődtünk.

Használjuk ki a hobbinkat!

Ha van egy elfoglaltság, amiért rajongunk, akkor vonjuk be ebbe is a nyelvtanulást! Például: ha imádunk olvasni, vásároljunk egy-egy egyszerűbb nyelvezetű könyvet a célnyelven! Amennyiben angolul tanulunk, könnyű dolgunk lesz, hiszen itthon is számtalan mű elérhető ezen a nyelven. Nem kell mást tennünk, mint venni vagy kölcsönözni egyet, ami felkelti az érdeklődésünket, megnyitni egy angol online szótárat, és kezdődhet is a móka!

De ha inkább a filmeket vagy a sorozatokat kedveljük, akkor ezeket is nézhetjük a kiszemelt nyelven. Ha pedig a barkácsolás a hobbink, kövessünk olyan YouTube-csatornákat, amelyek a célnyelven foglalkoznak ezzel. Így az érdekelődésünk garantáltan fennmarad.

Mixeljük a módszereket!

Könnyen megeshet, hogy egy ponton monotonná válik a nyelvtanulás folyamata. Ilyenkor érdemes új módszereket bevetni. Például, ha nyelviskolába járunk, akkor töltsünk le mellé egy alkalmazást a telefonunkra, amivel interaktívan, szinte játékos formában tanulhatunk! Vagy ha magántanárral dolgozunk, menjünk el néha egy-egy csoportos órára, hiszen a többi diáktól is rengeteget tanulhatunk.

Utazzunk!

Amennyiben már alap-, illetve középszinten elsajátítottunk egy nyelvet, de úgy érezzük, hogy megakadtunk benne, akkor érdemes lehet „bedobni magunkat a mély vízbe”, azaz: elutazni a célnyelv egy országába. Amennyiben lehetőségünk van ilyesmire, mindenképp használjuk ki, hiszen ez remek alkalom arra, hogy új lendületet nyerjünk a tanuláshoz, miközben megismerjük az adott kultúrát is. Sőt: már egy párnapos út alatt is rengeteg fejlődhetünk!

Használjuk a kreativitásunkat!

A nyelvtanulásnak számtalan kreatív, alternatív módja van, amire talán nem is gondolunk. Rengeteget fejlődhetünk például azáltal, ha belépünk néhány közösségi médiás csoportba, csatlakozunk pár fórumhoz, ahol az adott nyelvet beszélők tömörülnek. Ezzel fejlődhet a szövegértésünk, sőt szlengeket is elsajátíthatunk. Ha inkább a szavakkal gyűlik meg a bajunk, akkor címkézzük fel otthonunk tárgyait a célnyelv kifejezéseivel. Így, ha nap mint nap látjuk ezeket, könnyen rögzülnek majd. Ez csak két példa volt, de engedjük el bátran a fantáziánkat, és tanuljunk játszi könnyedséggel!

Legyünk türelmesek magunkkal!

Sokan ott rontják el a nyelvtanulást, hogy azonnal látványos eredményeket szeretnének elérni – például már két hét után arra vágynak, hogy folyékonyan beszéljenek. Ez azonban sajnos nem visz előre, hiszen ha irreális elvárásokat támasztunk magunkkal szemben, az könnyen csalódáshoz vezethet, ami szinte egyenes út oda, ahol feladjuk az egészet. Inkább tűzzünk ki magunk elé kisebb, konkrét és reális célokat, amelyek elérése örömmel, sikerélménnyel tölt el minket! Ez a kulcs a motiváció fenntartásában.