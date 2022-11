Kiss Gergely Tamás szakmai oktató, munkaközösség-vezető 1997-2001 között járt a Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolába, amelynek akkor még Povolny Ferenc Szakképző Intézet volt a neve. 2001. június 22-én vehette át a szakközépiskolai bizonyítványát (érettségi bizonyítvány + asztalos szakma). – 1996-ban döntöttem el, hogy asztalos szeretnék lenni. Ezt nagy mértékben megerősítette a Povolny nyílt napján tett látogatás általános iskolásként. Rendkívül vonzó volt számomra a jól felszerelt tanműhely és az oktatók, akiken érezhető volt a szakma iránti szeretet. Ezt a gondolatomat még jobban megerősítették az ott töltött tanévek alatti tapasztalataim. A négy év során folyamatosan sajátítottam el az asztalos szakma fortélyait, amelyben segítségemre volt akkori mesterem, illetve iskolám többi tanára is. A közismereti tárgyak oktatása is kiváló volt, melynek kézzelfogható bizonyítéka a kitűnő minősítésű érettségi bizonyítványom. Nagyon szerettem ebbe az iskolába járni, emiatt a későbbi években többször is visszalátogattam. Emberi szempontokat figyelembe véve a középiskolában rengeteg támogatást, biztatást kaptam tanáraimtól. Ennek hatására a „képes vagyok rá” érzés és a szakma iránti elhivatottságom egyre erősödött bennem, s ez a pozitív hozzáállás a mai napig megmaradt – mesélte az oktató, akinek az iskola biztos szakmai alapokat adott a Sopronban található faipari egyetemen való továbbtanuláshoz. – A korábban megszerzett szilárd alapokon nyugvó ismereteim könnyebbé tették számomra az egyetemi éveimet – tette hozzá.

Kiss Gergely Tamás

Gergely 2009-ben kezdett el tanítani egy hajdúszoboszlói iskolában. – Szerettem ott dolgozni, de mégis váltottam, amikor 2010-ben a középiskolám igazgatóhelyettese megkeresett, és megkérdezte, hogy szeretnék-e pályázni egy nyugdíjba vonuló volt tanárom megüresedett helyére. Pozitív emlékeik voltak rólam, emiatt is gondoltak rám, és arra, hogy értesítsenek erről a lehetőségről. Én is hasonlóan gondolkodtam az intézményről, így szinte habozás nélkül beadtam a pályázatomat, ami pozitív elbírálásban részesült. Számomra nagyon jó érzés együtt dolgozni egykori tanáraimmal, hiszen rendkívül kedveltem őket akkor is, amikor még csak tanítottak. Ez hozzájárult a harmonikus és jól működő munkakapcsolathoz. Befogadóak voltak irányomba már a munkakezdéskor is, egyenrangú kollégának tekintettek, ami inspirálóan hatott rám. Ezt az érzetet még csak fokozta, hogy a tanárok és az iskola vezetése mindig is büszkék voltak arra, ha egy volt diák visszatért dolgozni az anyaintézménybe – fogalmazott.

Mint elmondta, az intézmény a régi évekhez hasonlóan most is diákközpontú, arra helyezik a hangsúlyt, hogy minél jobban elmélyítsék az elméleti és gyakorlati ismereteket a diákokban. Ezzel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok számára a végzettség megszerzése utáni munkahelykeresés is zökkenőmentesen történjen. Az oktatást segítik az infrastrukturális fejlesztések, melyeknek köszönhetően a tanműhelyt modern technológiával szerelték fel, új gépeket és eszközöket helyeztek üzembe. Az elméleti oktatás hatékonyságát interaktív táblák támogatják.

– Iskolánk egyik legnagyobb erőssége a tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységek köre. A 2017/18. tanévben nyertük el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. Sok energiát fektetünk abba, hogy az ígéretes tanulók szakmai ismeretei a tanórán kívüli tevékenységekkel még magasabb szintre emelkedjenek. Iskolánk diákjai a Szakma Kiváló Tanulója versenyeken évek óta kiemelkedő helyezéseket érnek el. Ennek legutóbbi bizonyítéka, hogy a központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakmában a dobogó két legfelső fokán állhattak iskolánk diákjai. Véleményem szerint azért érdemes iskolánkat választani, mert kiváló szakmák elsajátítására nyújt lehetőséget, magas színvonalú oktatással. Szakmailag és emberileg is rengeteget lehet fejlődni nálunk, ami nagyban hozzájárul az elhivatott diákjaink álmainak a megvalósításához – hangsúlyozta az oktató.

Kozák László 1978-1980 között járt a 108-as számú Ipari Szakmunkásképző iskolába, a mai „Építech” jogelőd intézményébe. – Diákéveimben nagyon színvonalas szakmai képzés folyt az iskolában, a tanáraim, oktatóim kiváló pedagógusok és szakemberek voltak. Kellő empátiával, megértéssel, de annál nagyobb szigorral alakították szakmai tudatunkat. Az iskola szakmailag azokat az alapokat adta meg nekem, amelyekre később biztonságosan tudtam építkezni. Tanáraim egyénisége példaértékű számomra – fogalmazott a szakmai oktató, aki 1992-ben kapott felkérést, hogy intézményes módon tanítsa a burkoló és kőműves szakmát. – A kérésnek eleget téve, a mai napig nagy szeretettel, odafigyeléssel tanítom a felnövekvő szakmai generációt, emlékezve arra, hogy valaha én is ezekben a padokban ültem. A régi tanáraimmal, oktatóimmal együtt dolgozni hihetetlenül megtisztelő, hisz felemeltek magukhoz, elismerték szakmai tudásomat, támogattak, segítettek mindenben – mondta.

Kozák László

Hozzátette: az intézmény oktatási módszerei jelentősen megváltoztak, mióta ott tanult. – Mindemellett továbbra is szakmát kell tanítanom, óriási felelősségérzettel, empátiával. Képzési palettánk bővült a felnőttoktatás bevezetésével, melyben aktívan veszek részt. Iskolánk erőssége, hogy a 21. század szakmai kihívásainak megfelelő szakembereket képez, köztük számos hiányszakmában is. Ma a szakmunka felértékelődött, dicsőség, ha valaki a szakmának mesterévé tud válni, mindez biztos megélhetési lehetőséget jelent számára.

Ha szívesen barkácsolsz, szeretnél egy olyan szakmát szerezni, amiben örömödet leled és jól is keresel majd vele, a Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolában a helyed! Válassz az iskola Építőipar, Épületgépészet és Fa- és bútoripar ágazati közül! A teljes képzési kínálatot keresd a weboldalon!

Panyiczki-Berényi Viktória