Ezeket az irányzatokat szerencsére a ruhatárunk mellett a lakberendezésben is felhasználhatjuk, így igazán hangulatos atmoszférát teremthetünk, ami összhangban van a környezettel.

Ha ősz, akkor színek!

Amikor az ősz szóba kerül, szinte mindenki automatikusan az évszak jellegzetes színeire asszociál. Eszünkbe jutnak a sárgás-vöröses levelek, amelyek lehullanak a fákról, szinte érezzük, milyen érzés ilyenkor a susogó avarban sétálgatni. Éppen ezért ebben az időszakban remek ötlet ezeket az árnyalatokat becsempészni az otthonunkba. Ezek ugyanis nemcsak harmóniába hozzák a belső teret a természeti környezettel, de még igazán otthonos hangulatot is teremtenek, hiszen elsősorban meleg árnyalatokról van szó.

Ha tehát olyan belső tereket szeretnénk létrehozni, amelyek alapvetően összhangban vannak az ősz mesés világával, nem lőhetünk félre a sárga melegebb árnyalataival, például a kadmiumsárgával vagy a mélyebb narancssárgával. De a vörös palettájáról is bátran válogathatunk, kifejezetten jó ötlet lehet a rezes változatok becsempészése.

A 2022-es ősz

Arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a különböző színtrendek folyamatosan váltják egymást – és ez nem csak a ruházkodás terén van így! Az otthondekorációt illetően is mindig találhatunk újabb trendeket, amiket szintén érdemes beépíteni, ha azt tervezzük, hogy szeptemberre egy kicsit felfrissítjük a nappalit vagy a hálószobát. Nézzük, mi mindent tartogat nekünk ilyen szempontból a 2022-es év!

Ősszel, amikor egyre hidegebbé válnak a napok, rövidülnek a nappalok és egyre több az esős, borongós nap, az ember akarva-akaratlanul is egy kissé begubózik, bezárkózik a négy fal közé, a kényelmes otthoni környezetében. Ezt az érzést idén remekül kiegészítik az olyan divatosnak számító színek, mint például a meleg földszínek. Ezek között említhetjük a barna mélyebb árnyalatait, a mustársárgát, de a meleg bézst is.

2022-ben hódít még a kékeszöld, amelyet szintén alkalmazhatunk az otthoni dekorálásban is. Válasszuk a természetesebb, fenyőre emlékeztető árnyalatait, ezzel is összhangban maradva a természeti környezettel.

Hol jelenjenek meg?

Ha tehát idén szeretnénk egy kicsit átalakítani otthonunk belterét, a fent említett hét színnel bátran dolgozhatunk. De mégis hol érdemes ezeket bevetni?

Először is fontos leszögezni, hogy nem érdemes minden egyes évszakban, minden egyes új trend beköszöntével teljesen átalakítani az egész lakásunkat. Inkább úgy érdemes csinálni, hogy minden trendből kiválasztjuk a nekünk tetsző részleteket, amelyek illenek a lakásban uralkodó dizjánba. Így mindig olyan végeredményt kapunk, ami illik hozzánk, minket fejez ki, harmonikus és közben divatos is. Tehát érdemes inkább arra a régi mondásra apellálni, miszerint az ördög a részletekben rejlik. Azaz: jelenítsük meg a trendszíneket a könnyen lecserélhető vagy kisebb – például dekorációs – elemeken!

Jó ötlet például őszre beszerezni néhány vöröses vagy mustársárga díszpárnahuzatot, amelyekhez remekül illeszkednek majd a pihe-puha mélybarna plédek. Így a kanapénk máris őszi színekben fog tündökölni! Remekül beválhat az is, ha színes szőnyegeket választunk: például a trendinek számító kékeszöld árnyalatban. Ez jól mutathat akár hajópadlón, akár hagyományos stílusú parkettán is. Az ablakokat is feldíszíthetjük egy-egy erősebb, őszi színben játszó sötétítőfüggönnyel – sőt, ezek esetében a mintákkal is különösen érdekes játszani.

A lágyabb földszínekkel pedig kifejezetten könnyű dolgunk van, hiszen szinte bármivel szuperül kombinálhatóak, így akár nagyban is alkalmazhatjuk őket. Például: ha unjuk a falak színét, egy meleg bézzsel most igazán megéri átfesteni őket, akár csak egy helyiségben is. De ha megfelelő festéket választunk, akkor akár néhány bútort is átszínezhetünk vele, majd feldobhatjuk azokat egy-egy erősebb árnyalatú kiegészítővel.

Egészítsük ki!

Ha pedig igazi ősz-rajongók vagyunk, érdemes egyéb dekorelemekkel is becsempészni a lakásba a kedvenc évszakunkat. Már a bejárati ajtót is feldíszíthetjük egy őszi növényekből készült koszorúval, de bent is elhelyezhetünk meleg színekből kialakított örökcsokrokat. A hangulathoz nagyban hozzájárulhatnak még a különböző illatgyertyák, amelyek nemcsak a fényükkel, de a kellemes aromájukkal is segítenek minket az évszakra való hangolódásban.

Mindegy, hogy színes szőnyegeket választunk, újrafestjük az egész lakást vagy csak egy-két illatgyertyát szerzünk be. A lényeg, hogy növeljük otthonunk komfortérzetét, miközben ráhangolódunk erre a csodálatos időszakra!