a rezsicsökkentés eltörlése a magyar embereknek minden hónapban 181 ezer forint pluszkiadást jelentene, emellett Brüsszelben a multikat rendszeresen védő intézkedéseket hoznak. Azt is ajánlják, hogy a kormány törölje el a különadókat, amelyekkel a rezsicsökkentést és a honvédelmet finanszírozzák, illetve a kamatstopot, amellyel a családokat védik. Azt is várják, hogy Ukrajna támogatására hivatkozva engedjék be a magyar piacokra a kétes eredetű ukrán gabonát