Orbán Balázs is válaszolt Daniel Freund egyik bejegyzésére A közismerten magyarellenes képviselő mémként is megosztott magáról egy képet a tegnapi nap folyamán. Daniel Freund tagja volt a három napot hazánkban töltő EP-delegációnak, ennek kapcsán posztolt egy képet, amin szigorúan néz –írja a Magyar Nemzet. A kép fölé ezt írta: „Én, amikor azt hallom az Orbán-kormánytól, hogy jól haladnak a jogállamiság és a korrupcióellenes küzdelem terén”. Me, when I hear from the Orban government that they are making good progress on the rule of law and anti-corruption. pic.twitter.com/2sovVsFd26 — Daniel Freund (@daniel_freund) May 17, 2023 Erre válaszolt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs egy nevetős képet osztott meg magáról, ezzel a szöveggel: „Én, amikor egy baloldali európai parlamenti képviselő a korrupcióról próbál minket kioktatni.” Me, when a #leftist #MemberofEuropeanParliament tries to school us about #corruption. 🤡 https://t.co/NViCzinRSb pic.twitter.com/pzDJeDnAfX — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) May 17, 2023