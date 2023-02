A csúcstalálkozón terítéken lesz az Oroszország elleni tizedik szankciós csomag kivetése is.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy az Európai Parlament nemrégiben elfogadott állásfoglalása szerint a legérzékenyebb pont, hogy a nukleáris erőművek működéséhez szükséges fűtőelemek szállítását, a nukleáris együttműködéseket is betiltanák.

A lap idézi Hortay Olivért, a Századvég elemzőjét, aki rámutatott, az óriási probléma ezzel az, hogy számos európai erőmű orosz fűtőelemet használ, amelyek egyes létesítmények esetében csak több év alatt, másoknál egyáltalán nem helyettesíthetők. Ezeken kívül teljes embargót vezetnének be az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagokra, továbbá az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek használatát is felfüggesztenék – miközben ezek lényegében már nem is működnek. A célkeresztben tehát ismét az energetika áll, ami tovább drágíthatja az elektromos áramot.

