Tervszerű folyamat Tegnap, 11:10

Dollárbaloldal: szó sem lehetett mikroadományokról (videó)

Feltűnő gyorsasággal, a megalakulása után már össze is szedett több mint egymilliárd forintot, majd el is utalta azt Márki-Zay Péteréknek Korányi Dávid amerikai szervezete, az Action for Democracy. Mindez tegnap, a Nemzetbiztonsági Bizottság által nyilvánossá tett dokumentumokból derült ki. Az ellenzéki politikusok azonban továbbra is azt mondják, hogy nem tudtak az amerikai pénzekről.

Az Egységben Magyarországért nagygyűlése Budapesten, a Műegyetem rakparton 2022. március 15-én Forrás: MTI Fotós: Szigetváry Zsolt

Nagy figyelem övezte a minap a Nemzetbiztonsági Bizottság által közzétett prezentációt, amely a baloldal külföldi finanszírozásáról a szolgálatok által eddig kiderített legfontosabb információkat, megállapításokat mutatta be. Ugyanakkor egy másik dokumentum is felkerült a bizottsági honlapra, Kovács Zoltán András nb. dandártábornok, a Nemzeti Információs Központ főigazgatója által 2022. november 23-án megküldött átirat. A dokumentum talán legérdekesebb része a következő: "Tervszerű folyamatra utal az is, hogy amint az AD 2022. február 24-én megkezdte működését és deklarálta céljait, az első utalást már 2022. március 1-jén teljesítették az Oraculum 2020 Kft. számára (aznap összesen 684.672 USD összegben). Az összeg akkori középárfolyamon számítva 228 millió forintot jelent.

Mindez erősen megkérdőjelezi azt, amit az amerikai támogatásokról eddig Korányi és Márki-Zay Péter állított. Több százmillió forintot összegyűjteni egyetlen hét leforgása alatt még az Egyesült Államokban is komoly teljesítmény, és különösen nehezen elképzelhető akció ez egy frissen megalakult, gyakorlatilag teljesen ismeretlen szervezettől, amely ráadásul külföldi kampánycélokra gyűjt. A szervezet vezetője, Korányi Dávid a szintén külföldről finanszírozott Telexnek néhány nappal ezelőtt próbálta elviccelni az adományozók kérdését, méghozzá így: "Nem a CIA által vezérelt gyíklények pénzéről van szó, hanem magyar diaszpórában élő állampolgárok donációja." Karácsony Gergely New Yorkban élő főtanácsadója a Telexnek határozottan „mikroadományokról" beszélt, „elmondása szerint javarészt olyan, évekkel, évtizedekkel ezelőtt kiköltözött magyarok adtak mikroadományokat, akik figyelemmel kísérik a magyar közéletet, és zavarja őket, ami itthon történik, féltik a Magyarországon maradt családjaikat. A neveket pedig a törvényi előírások miatt nem is hozhatnák nyilvánosságra." Ami feltűnő: Korányi a Telexnek egyáltalán nem beszélt az Oraculum 2020 Kft.-nek, azaz a lejárató cikkek sokaságát közlő EzaLényeg nevű baloldali portál kiadójának adott egymilliárd forintot meghaladó összegű támogatásról, amelynek közel harmada szintén a DatAdatnál kötött ki. Az EzaLényeg főszerkesztője egyébként a DatAdat kulcsembereinek, Bajnai Gordonnak és Szigetvári Viktornak egy korábbi sajtós munkatársa, Zentai András. A portál kiadója a budapesti Dohány utcában bejegyzett Oraculum 2020 Kft. A cég tulajdonosa és ügyvezetője Páva Zoltán, aki a volt MSZP-s komlói polgármester és országgyűlési képviselő, idősebb Páva Zoltán fia. A Magyar Nemzet már korábban megírta: a Páva családdal a Gyurcsány–Bajnai-kormányok igen bőkezűek voltak. Ifjabb Páva Zoltán 2008 és 2010 között a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója volt.

Ami pedig az állítólagos mikroadományokat illeti, azon még ellenzéki kommentátorok is csak derülnek. 2022. szeptember 29-én a balliberális 24.hu munkatársai foglalkoztak Márki-Zay Péterék külföldi kampányfinanszírozásával. Nagy Gergely Miklós úgy fogalmazott: "A hivatalos bevallás szerint külföldön élő, ám magyar állampolgárok pénze ez." Pál Zsombor erre egyebek mellett azt mondta a titokzatos adományozókról: "Annyit tudunk biztosan, hogy többes számot használ, tehát hogyha hitelt adunk a szavainak, akkor nem egy darab New York-ban élő magyar diaszpóratagról van szó, akinek sok pénze van, és a neve ugyanaz odafelé, mint visszafelé". Tegnap óta mindenesetre még egyértelműbb, hogy nehezen tartható a mikroadományokról szóló történet. Korányiék egyetlen hét alatt ugyanis nem egyszerűen összeszedtek 228 millió forintot, hanem el is utalták azt Magyarországra, a negatív kampányt ellenzéki oldalon alantas eszközökkel is folytató EzaLényeg kiadójának. A pénz egy része direkt módon Bajnai cégénél, egy másik része pedig volt munkatársainál kötött ki. A kör közös jellemzője, hogy már korábban is százmilliós összegeket kaptak egyetlen nagy adományozótól: Soros Györgytől. Az ellenzéki politikusok továbbra is azt mondják, hogy nem tudtak az amerikai pénzekről Márki-Zay már 2022 februárjában is beszélt arról, hogy a kampányához szokott külföldről pénzt kapni. Igaz, állítása szerint az Action for Democracy-val csak márciusban kötöttek szerződést. A baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje szerint, mivel nyíltan beszélt erről a sajtóban, a pártoknak tudniuk kellett az amerikai pénzekről. Az ellenzéki pártok képviselői mégis hetek óta azt mondják, hogy erről nem értesültek. Jakab Péter, a Jobbik korábbi elnöke újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy sem ő, sem a többi pártelnök nem tudott ezekről a pénzekről, és a sajtóból értesültek róla. Ugyanakkor azt leszögezte, hogy ha valaki külföldről akar beavatkozni, az semmiképpen sem helyes. A Párbeszéd frakciójában ülő Mellár Tamás sem tudott ezekről az ügyekről, és azt állítja, hogy az ő kampányába nem érkeztek ilyen pénzek. Sebők Éva, a Momentum országgyűlési képviselője is azt mondta, hogy fontos, hogy átlátható legyen ez az ügy.

