Az osgyáni várkastély egy 13. században épült, majd a 17. században az osztrák császári hadsereg által felégetett vár alapjaira épült. Itt született a Jókai Mór Lőcsei fehér asszony című regényéből ismert Korponay Jánosné Júlianna is. A reneszánsz építmény sokáig Osgyán büszkeségének számított, a két világháború között Orsolya rendi apácák lakták, majd a második világháborúban súlyosan megrongálódott, a múlt század 50-es éveitől lakatlan. A kastély a rendszerváltoztatás után többször is tulajdonost váltott, felújítására és felhasználására különféle tervek születtek, de ezek közül egyik sem valósult meg. A kastély egy ideig végrehajtás alatt is állt.