Mint ahogy arról korábban beszámoltunk Katalin hercegné egy videóüzentben tudatta a világgal, hogy rákkal diagnosztizálták. Elmesélte, hogy a hír nagy sokkot okozott három gyermeke számára, aminek a közlése számukra hosszú folyamatot vett igénybe.

Katalin állapota kapcsán most megszólalt egy királyi szakértő. Jennie Bond szerint értékes időszak lesz ez a hercegné számára.

Azt mondja, napról napra erősebb, így biztos vagyok benne, hogy mindent megtesz, hogy újra kimehessen a szabadba - piknikezhessen, a grillezhessen és részt vehessen a tengerparti sétákon

- magyarázta a királyi szakértő, aki hozzátette, hogy támogatást és vigaszt nyújt Katalinnak ebben az időszakban férje, Vilmos herceg.

− Ez arról szól, hogy támogassuk őt, és ő is érezze, hogy támogatják. Ez egy közös erőfeszítés. Egyáltalán nem érzi magát elszigeteltnek. A család, amit olyan jól létrehoztak, hatalmas támogatást jelent nemcsak neki, hanem Katalinnak is

- folytatta a bennfentes.

A hercegné szülei, Carole Goldsmith és Michael Middleton is próbálnak minden támogatást megadni ebben a helyzetben, és állítólag Katalin anyukájának segítsége most valóban nélkülözhetetlen a család számára - számol be róla a Mirror, amit a Bors idézett.