Lejátszotta első edzőmérkőzését a DVSC labdarúgó együttese az ausztriai edzőtáborban. Az ellenfél a cseh első ligás Slovan Liberec együttese volt. Szrdjan Blagojevics a Megyeri - Sztojkovics, Lagator, Romancsuk, Ferenczi - Manrique, Ojediran - Kocsis, Dzsudzsák, Domingues – Bárány kezdőcsapatot küldte pályára, tehát az új igazolások közül csak a szerb védő, Arandjel Sztojkovics volt ott az első perctől Loki csapatában.

Christian Manrique, a DVSC spanyol játékosa

Forrás: DVSC

Jobb volt a DVSC ellenfele

A jó futballidőben megrendezett találkozón a DVSC és a Liberec is igyekezett minél gyorsabban megakadályozni a másik támadásvezetését, így nehezen alakult ki folyamatos játék. Inkább a cseheknél volt többet a játékszer, előttük is alakult ki az első lehetőség, de a középen érkező Visinsky kihagyta a ziccert. Aztán a Debreceni VSC is életjeleket adott magáról, Domingues rontott ígéretes lehetőség kapujában, majd Ojediran mutatta be, hogy semmit kopott a keménysége. A csehek irányítottak, a Loki erejéből leginkább egy-egy megindulásra futotta, de a ontatlanság miatt azokat sem sikerült befejezni. A 26. percben egy szép szögletvariáció után Bárány próbálta kapura irányítania játékszert ballal kitekert testhelyzetből, de mellé pattogott a labda. Az ivószünetben biztos volt mit megbeszélniük a debrecenieknek, mert a kameraképen látszott, Blagojevics mester nem volt annyira elégedett a látottakkal. A 29. percben megszerezte a vezetést a Liberec, Icha lőtt a debreceni kapu bal oldalába. Nem lehet mondani, hogy igazságtalanok lett volna a labdarúgás istene, mert addig is közelebb álltak a gólhoz a cseh vitézek. 0–1.

Megduplázhatták volna előnyüket a kék mezesek, de Kozeluh lemaradt a középre adott passzról. A DVSC együtteséből Lagator kapott sárga lapot a 36. percben túlzott keménységért, de ő sem reklamált a döntés láttán.

Nem voltak egy súlycsoportban

Szünetben nem volt csere a mieinknél. Kocsis egyenlíthetett volna, de eltörte a labdát. Aztán Sztojkovics szabálytalankodott felesleges a 49. percben a 16-oson belül, Frydek pedig gólra váltotta a büntetőt. 0–2. Nagyon lassúnak tűnt a DVSC labdajáratása, a csehek könnyen le is követték védekezésben, emiatt elég impotensnek tűnt Dzsudzsák Balázsék játéka. Aztán szinte a semmiből szépíthetett volna Bárány, de a Loki támadója nagy helyzetben nem találta el a kaput. Romancsuk is gólt lőhetett volna, de az a lehetőség is kimaradt. A 64. percben cserélt a Debreceni VSC: Kohut, Szuhodovszi, Senaga, Szécsi, Polozhij és Pálfi lépett pályára. A cserejátékosok talán egyike se sem találkozott még labdával, amikor ismét beköszönt a Liberec, Dulay volt eredményes. 0–3. A 70. percben Dulay duplázott, gyönyörűen tekert a bal felsőbe. 0–4. Ojediran besárgult, Hornyák Csaba pedig érkezett a pályára Ferenczi helyére. Több gól már nem esett, bár ez csak egy edzőmérkőzés volt, azért fáj leírni DVSC-Slovan Liberec 0–4.

A szerdai osztrák másodosztályú SKU Ertl Glas Amstetten elleni eedzőmérkőzés a DVSC kérésére elmarad, vélhetően a Lokit sújtó sérülések miatt.