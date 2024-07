Új fejlemények Podgoricában

– A főváros mindent megtesz a Buducnost Női Kézilabda Klub megmentéséért, működésének biztosításáért, valamint a történelem legnehezebb pillanatának túléléséért. Ezt Luka Rakčević, Podgorica alpolgármestere jelentette be közösségi oldalakon. A ŽRK Buducsnost főszponzora, a Bemax cég hirtelen távozása után nehéz – kilátástalan – helyzetbe került – mondta Maja Bulatović igazgató néhány napja. A klub pénz és jövő nélkül van, az egyetlen megoldás a főváros segítsége. A főváros pedig kész segíteni a nagy embernek, hogy túlélje közelmúltjának legnehezebb pillanatát – jelentette be Rakčević, és ma meg kell találkozni Olivera Injac polgármesterrel. Utána néhány dolog tisztább lehet. – Sajnálom, hogy az előző szponzor ilyen módon és egyik napról a másikra úgy döntött, hogy elhagyja a klubot és hatalmas anyagi gondokat hagy maga után, ami miatt – még a város segítségével is – az elemi működés és a Bajnokok Ligájában való részvétel kérdéses. Bár minden szponzornak joga van lemondani a szponzorációjáról, már hónapokkal ezelőtt megbeszélhettünk volna mindent, és kidolgozhattunk volna egy stratégiát, hogy a klub ne legyen járulékos kára az ilyen jellegű átmenetnek – írta Rakčević, majd beszélt a tervekről is. –

A helyzet azonban olyan, amilyen, és a város mindent megtesz annak érdekében, hogy a ŽRK túlélje közelmúlt történelmének legnehezebb pillanatát. Ezzel tartozunk a klubnak, a polgároknak és minden szurkolónak.

A következő napokban hivatalos eljárásokat, megbeszéléseket kezdeményezünk a klub tulajdonosaival, a lakosságot tájékoztatjuk a helyzetről, a lehetőségekről, a következő időszak terveiről. Reméljük a sikert – mondta Rakčević.

A sporttörvény értelmében a klub alapítói tulajdonképpen a tulajdonosok, a Buducsnoszt esetében pedig Marijana Maja Bulatović, Tatjana Jeraminok, Dragoslavka Pođanin, Savo Laković és Srđan Markoč. Most rajtuk múlik, hogy megoldást találjanak a klub fennmaradására és csak a túlélésre, de nem a magas célokra, mert az a pénz, amit a város költségvetéséből kapna a klub, még a Bajnokok Ligájában való részvételre sem elég. Szinte biztos, hogy a már erősítésként feljutott játékosok nem maradnak Podgoricában, kérdés, hogy mi lesz a fiatalabb lányokkal, de Bojana Popović edzővel is, aki ebben a helyzetben szintén bevállalhatná valamelyik külföldi ajánlatai vannak.

A Loki nem gondolkozna

Noha ezek a hírek egyelőre még nem biztosak, mégis bizakodásra adnak okot, hiszen a DVSC Schaeffler eredetileg is a BL-re készült. Az EHF történelmében sem volt még ilyen szituációra példa, s ha meg is szűnik a montenegrói gárda, sem feltétlen biztos, hogy a hajdúságiakat kérik fel a következő Kézilabda Bajnokok Ligája szezonra. – Amíg van 14 vagy 16 játékosa a Buducsnosztnak, addig ők a BL-résztvevők.

Ha visszalépnének, akkor az EHF eldöntheti, feltölti-e a maradék helyet és, hogy kivel, melyik módszerrel. Mivel mi pályáztunk a BL-szabadkártyára, készen állunk és hogyha mi kerülnénk a képbe, vállalnánk.

Ezek egyelőre találgatások, bízzunk a legjobbakban – mondta a DVSC Schaeffler ügyvezetője.