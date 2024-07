Bódi Ádám jövője kérdéses

A cégvezetőt a Debreceni VSC a lejárt szerződésű játékosáról, Bódi Ádámról is kérdeztük. Makray Balázs a Loki saját nevelésű középpályásával kapcsolatban annyit közölt: „Ádámnak június 30-án lejárt a szerződése, nem utazott el az edzőtáborba, egyelőre ennyit tudok vele kapcsolatban mondani.”

A Loki szurkolóit többek között a gárda montenegrói válogatott középhátvédje, a török Fenerbahce együttesével is hírbe hozott Meldin Dreskovics sorsa foglalkoztatja. Vele kapcsolatban az ügyvezető arra hívta fel a figyelmet, a játékos a tavalyi utolsó, Puskás Akadémia elleni bajnokit sérülés miatt ki kellett, hogy hagyja, ám utána játszott a montenegrói válogatott az egyik felkészülési mérkőzésen, ahol kiújult a sérülése. – Dresko a csapattal van, én már láttam labdás feladatokat is végezni, ő is elutazott az edzőtáborba, ma már edzett a csapattal. Lehet, hogy az első felkészülési meccsen még nem áll majd rendelkezésre, de utána már biztosan.

Vannak olyan játékosok, akik olyan teljesítményt nyújtottak az elmúlt két évben, amivel felkeltették más csapatok érdeklődését is, ezek közé tartozik Dreskovics is, de konkrét ajánlatot még senkiért nem kaptunk

– hangsúlyozta.

A támadósorba igazolnának

A szakember az átigazolásokkal kapcsolatban elmondta, nem zárható ki, hogy hamarosan új játékos, játékosok csatlakozhatnak a DVSC együtteséhez. – Minden szurkoló és szakvezető azt szeretné, ha a lehető legtöbb erősítést jelentő labdarúgó érkezne a csapatához, de ez mindig többtényezős egyenlet, nem csak rajtunk múlik, kik kerülnek végül a gárdához – hívta fel a figyelmet. – A támadósorba mindenképpen szeretnék igazolni, hiszen Bárány Donát az elmúlt évet egyedül hajtotta végig, és az volt a csoda, hogy csak az Újpest és a Puskás Akadémia elleni mérkőzéseket kellett kihagynia, azokat is kontaktsérülés miatt.

Azt szeretnénk, ha más stílusú játékossal bővülnének a lehetőségeink: egy gyors, az üres területekre jól betörő, a kontratámadásokat a lendületével segítő csatárban gondolkodunk.

Többekkel is előrehaladott megbeszéléseink vannak, remélem ezen a héten sikeresen lezárjuk az egyeztetéseket az első számú jelöltünkkel – bizakodott a cégvezető.