A magyarok közül a kalapácsvető Halász Bence, 400 méteren Molnár Attila és 100 m gáton a debreceni Kozák Luca is teljesítette a szintet, valamint a Récsei Rita, Venyercsán Bence gyalogló vegyes váltó szerzett kvótát Magyarországnak, számolt be róla az MTI. A ranglistán 11 atléta 12 indulási jogot szerzett. Az egyedüli duplázó Takács Boglárka, aki női 100 és 200 méteren is ott lehet az olimpiai mezőnyben.

A DSI Debrecen három atlétája: Kozák Luca (balról), Kerekes Gréta

Forrás: DSI Debrecen-archív

Lehet három debreceni versenyzőt is láthatunk

A DSI Debrecen atlétái közül a már említett Kozák Lucán kívül ott lehet az olimpián a 100 méteres gátfutásban Kerekes Gréta é a nemrégiben a saját országos csúcsát megjavító rúdugró, Klekner Hanga.

A mostani létszám ugyanakkor még nem vehető véglegesnek, mivel sérülések, visszamondások előfordulhatnak és több magyar is a kijutási küszöb közvetlen közelében áll. A kalapácsvető Varga Donát a 33., miközben 32-en vehetnek részt az olimpiai versenyben, de a 400 gátas Mátó Sára is egyetlen hellyel csúszott le a kvótáról, míg Wagner-Gyürkés Viktória kettővel 5000 méteren. Érdekesség, hogy Varga Donátot közvetlenül Rába Dániel előzi meg a rangsorban.

A végleges indulói névsor hétfőre alakul ki.