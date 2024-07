Az év legkiemelkedőbb hazai atlétikaversenye zajlott a fővárosban múlt hétvégén. A Lantos Mihály Sportközpontban dőlt el, hogy 2024-ben a különböző számokban kik hódítják majd el a bajnoki címeket. A kétnapos viadalon a DSI Debrecen atlétái is rekortánra lépnek, olvasható a cívisvárosi klub honlapján.

Klekner Hanga remekelt

Mint arról már beszámoltunk, múlt szombaton már borítékolható volt egy cívisvárosi bajnoki cím, ugyanis Klekner Hanga volt toronymagas esélyese a női rúdugrásnak. A hajdúsági versenyző ezúttal is akkor kezdett, mikor a többiek már befejezték, első kísérletre átvitte a 410-es kezdőmagasságát, így az aranyérem már zsebben volt. A 430 centit csak harmadjára sikerült teljesítenie, ám a 445 már nem okozott gondot számára. Ezt követően 4 méter 57 centire tetette a lécet, mely magasabban volt, mint az érvényben lévő országos csúcs, amelyet át is adott a múltnak, ugyanis elsőre átugrotta, így az 5. magyar bajnoki cím mellett a nemzeti rekordot is magáénak tudhatja már.

A többiek is tisztesen helytálltak

A hármasugró Iván Zsombor is ott volt az aranyesélyesek között, aki harmadik kísérletre 14.94-ig jutott, ez pedig a bronz medált jelentett számára. A férfi súlylökésben három debreceni atléta lépett a dobókörbe, Tóth Nándor a 6. (14.11), Csapó Tamás 11. (13.27), Tóth Roland pedig a 12. helyen végzett (13.01). Mint arról a DSI honlapján olvashatunk, a férfi távolugrók mezőnyében Hodossy-Takács Sámuel a 8. (7.07), Pintér Erik a 11. (6.76), míg a nőknél Erdős Viktória új egyéni csúccsal a 9. (5.29) helyen végzett. 800 síkon Oláh Máté 1:54.16-os idővel 11. lett.

Kerekes Gréta második lett

Kerekes Gréta esélyesként állt rajthoz gáton, ám elúszni látszott a remény, hogy fedettpálya után szabadtéren is bajnoki címet szerezhet. A második elődöntőben kiugrott, így kizárták a versenyből, de megóvták a döntést, melynek a versenybíróság helyt adott. Aztán egyedül futott, végül a harmadik legjobb idővel (13.05) jutott a döntőbe, ám csak pár percet pihenhetett a finálé előtt. Ennek ellenére gyorsabban teljesítette a távot, kézi mérés szerint pontosan 13 másodpercnél állította meg az órát, ám hajszállal riválisa, Tóth Anna mögött ért célba, így a dobogó második fokán az ezüstérmet vehette át.