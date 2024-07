A tavalyi nagy sikerre való tekintettel – akkor rekordlétszámú nevezés mellett zajlott a küzdelem –, visszatérnek a ralisok a Dakar Ringre, július 14-én, vasárnap 9 órától rendezik a Cívis Motorsport versenysorozat következő fordulóját. Barcsa Lajos, Debrecen város alpolgármesterének fővédnöksége alatt megrendezendő széria harmadik állomásának ad otthont a több mint egy kilométeres hajdúhadházi aszfaltcsík a hét utolsó napján.

Forrás: Cívis Motorsport

A siker folytatódott

De mielőtt rátérnénk a soron következő viadalra, idézzük fel a sorozat legutóbbi megmérettetését, a Debrecen Drive kupáért megrendezett szlalomversenyt – a visszatekintésben a sorozat egyik főszervezője, Hunyadi Zoltán volt segítségünkre. – Nyugodt szívvel mondhatom, ugyanolyan sikeres volt a rendezvény, mint a tavalyi. Rengeteget pozitív visszajelzést kaptunk a versenyt követően a résztvevőktől és a nézőktől egyaránt. A Debrecen Drive szervezőitől megtudtuk, hogy az idei esemény látogatottsága kiemelkedő volt, s ez a szlalomverseny nézőszámán is meglátszott. Az első napon látványautózásban mutatták meg tudásukat a pilóták, majd másnap már a megszokott, időmérős versengésben száguldottak a ralisok. Újra volt jótékonysági megmozdulásunk, aminek köszönhetően 200 ezer forinttal tudtunk hozzájárulni Szilágyi Ricsi barátunk gyógyulásához. Az esemény után a Debrecen Drive szervezői elmondták, az elmúlt évhez hasonlóan a szlalomverseny idén is színes programja volt az eseménykavalkádnak, s szeretnék, ha jövőre is rendeznénk egy viadalt. Még konkrétum nincs, de nagy a valószínűsége, hogy a következő évben is visszatérünk versenyünkkel a Nagyerdő fái alá – mondta sejtelmesen Hunyadi Zoltán.

Színvonalas mezőny

Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy megjövendöljük, autókaravánok veszik célba a Dakar Ringet a hét utolsó napján. A vasárnap 9 órától kezdődő hajdúhadházi autóversenyre már most jelentős létszámban adták le nevezésüket a pilóták. – Készülünk egy kis meglepetéssel a résztvevőknek, ugyanis a pályán más nyomvonalat alakítunk ki, mint amin tavaly autóztak. Ettől függetlenül a lebonyolítás nem változik – fogalmazott Hunyadi Zoltán. – A nevezések tekintetében jól állunk, már több mint 70 indulónk van, de ez a szám még biztosan növekedni fog a viadal kezdetéig. A hagyományokhoz hűen, a versenyre bárki jelentkezhet, aki kedvet érez ahhoz, hogy szabályos keretek között kipróbálja tudását, illetve az autóját. A vállalkozó kedvű pilóták több kategória közül választhatnak, a lehetőség mindenki előtt adott, ugyanis nem szükséges bukócsővel felszerelt kocsi, akár utcai autóval is el lehet indulni, viszont a bukósisak használata kötelező. Az eddig leadott nevezésekből kiderült, színvonalas mezőny méri össze az erejét a Dakar Ringen, minden kategóriában nagy csata várható az első helyért. Természetesen szeretnénk a kilátogató nézőknek is kedvezni, ezért sztárpilóták bemutatóját is láthatja a közönség. Elfogadta meghívásunkat az a Karsai Zsolt, akinek a Honda motoros VFTS-énél jelenleg nincs komolyabb Lada Magyarországon, pályára gördül Szöllősi Roland egy BMW E46 M3-mal, Széll István egy BMW 328 Compacttal, illetve nem maradhat el az esemény házigazdájának, Szikszai Bészi RX Lada VFTS-es „csapatása”.