A debreceni Varga Tibor motorsport versenyző legutóbbi Facebook posztjában osztotta meg a hétvégi versenyélményeit, amely során kivételes eredményt ért el. Bár reális célként csak a pontszerzést tűzte ki, végül a verseny 3. leggyorsabb körét futotta meg. Külön büszkeséggel tölti el, hogy a tavalyi spanyol supersport bajnok, aki világbajnoki futamot is nyert, mögötte ért célba.

Varga Tibor nehéz rajttal kezdte meg a versenyt, de a végsőkig hitt magában

Forrás: Varga Tibor Facebook-oldala

Varga Tibor majdnem az egész verseny legjobb körét mente

A verseny nem indult zökkenőmentesen: Tibor a rajtnál a 11. helyre esett vissza, és az első körökben nem tudta hozni a legjobb köridőket a többi pilóta miatt. Három kör után sikerült megelőznie versenytársait, és tiszta pályán az akkori leggyorsabb kört futotta 1:46,505 idővel, amely mindössze egy tizedmásodperccel maradt el a verseny legjobb körétől. A vezető hármas is látótávolságba került, és Tibor úgy érezte, hogy a cél elérhető.

Azonban ahogy egyre jobban próbálkozott, az első gumi egyre inkább melegedett, ami több alkalommal is kényszermentéseket igényelt. Kénytelen volt visszavenni a tempóból, hogy lehűtse a gumit, ezzel magára engedve az üldözőket. Végül sikerült megtartania a helyezését, és bár a dobogó elmaradt, egyik legjobb és leghasznosabb hétvégéjét zárta.

Portugáliából az MT Helmet támogatott versenyzőjeként tér haza, és köszöni a Fifty Motorsport csapatának is. Tibor háláját fejezte ki a Pakosta37 Riders Factory-nak a felkészítésért, és köszönetet mondott a szurkolóknak is. Annak ellenére, hogy sokan írtak neki, sajnos nem tud mindenkinek válaszolni, amiért elnézést kért. A következő megmérettetés Estorilban vár rá, és Tibor már izgatottan készül a következő versenyre. Gratulál minden honfitársának az élvonalbeli teljesítményükhöz, és továbbra is bízik a sikeres szereplésben.