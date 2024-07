A jelen ifjú titánjai, a jövő sztárjai adnak egymásnak randevút július első hétvégéjén a debreceni Perényi Pál Salakmotor Stadionban; szombaton a két elődöntőt, majd vasárnap a finálét láthatja a hajdúsági publikum – természetesen magyar résztvevővel! Ezzel a három versennyel – a júniusi SEC-döntőhöz hasonlóan – újra kuriózumnak számító eseményt rendeznek a cívisvárosban, ugyanis eddig még nem volt ifjúságiak, azaz 16 éven aluliak számára szervezett világverseny hazánkban.

Lovas Zoltán is indul a július 6-i debreceni salakmotorversenyen

Forrás: Boros Norbert

Erős mezőnyben Lovas

A 250 köbcentis motorokkal száguldó tehetségek Európa-bajnokságán hazai résztvevőnek is szurkolhatnak a magyar drukkerek: Lovas Zoltán, a SpeedWolf Debrecen 15 esztendős reménysége is starthoz áll a viadalon. A magyar salakmotorsport reménysége az első elődöntőben, szombaton 11 órától méri össze tudását a kontinens 11 országából érkező 15 vaspapucsossal. Lovasnak három lengyel, két brit és szlovén, valamint egy-egy svéd, német, észt, román, cseh, ukrán, francia, valamint dán pilótával kell megmérkőznie. A mezőnyben hat olyan versenyző van, aki az elmúlt hét végén az SGP3-ban, azaz a világbajnoki döntőben húzta a gázt, nevezetesen a brit William Cairns (3. lett), a dán Villads Pedersen (4.), a szlovén Sven Cerjak (5.), a lengyel Karol Szmyd (6.) és a svéd Casper Appelgren (15.). Érdekesség, hogy a brit Cairns mentora a négyszeres egyéni világbajnok, Greg Hancock. Debrecenbe érkezik a cívisvárosban jól ismert ukrán Marko Levisin öccse, Makar is, aki tavaly a 125 köbcentisek világbajnokságán bronzérmes lett. A másik két lengyel résztvevő, Filip Beczkowski és Kewin Nycz tartalék volt a gorzówi SGP3-ban.

A világbajnok is indul a debreceni salakmotorversenyen

A második elődöntőben, amit szombaton 17 órától rendeznek 13 ország – Nagy-Britannia, Norvégia, Hollandia, Dánia, Csehország, Svédország, Lengyelország, Németország, Ukrajna, Olaszország, Szlovénia, Észtország és az Amerikai Egyesült Államok – 16 vaspapucsosa küzd a döntőbe jutásért. Az amerikai versenyző, Nicolas Holbein indulása nem tévedés, a nemzetközi szövetség (FIM Europe) szabályozása értelmében tengerentúli pilóta is indulhat az Eb-n, ha rendelkezik a megfelelő licenccel.