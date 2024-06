Az Eb-re specializálódott

Nem sokkal később egy idősebb úriember jött ki az üzletből. Kérdésünkre elmondta, hogy azért fogad, mert így izgalmasabb számára a meccsnézés. – Nem szoktam nagy összegben fogadni, ráadásul én csak most, az Európa-bajnokság idején játszok, csak kimondottan erre specializálódtam.

Az a tervem, hogy a torna összes meccsére fogadok, meglátom mi lesz, remélem, azért nyerek is vele egy kicsit.

Szerintem a németek lesznek az Eb végső győztesei, a magyarok pedig csoportjukban harmadik vagy negyedik helyen végezve kiesnek, mert nem hiszem, hogy olyan gólaránnyal végezhetnek, amivel továbbléphetnének – jegyezte meg Csiki Tibor.

Aztán egy nő arról beszélt, hogy a férje az FC Barcelonáért és a DVSC-ért rajong, de az Eb-meccseket is nézi. A házaspár a magyarok találkozóit közösen nézte, többet várnak a csapattól.

– Nekem nincs annyi időm, hogy minden meccset megnézzek, de a férjem mindig beszámol a történésekről. Múltkor a belgákra nagyon haragudott, hogy két góljukat lesből szerezték, így nem tudtak pontot szerezni a szlovákok ellen. Ő néha-néha fogad, de csak a játék miatt, ebből nem lehet meggazdagodni – ecsetelte a sorsjegyet vásárló nő.

A sportfogadást nem gyakran űzi, de most vannak jó tippjei

A napokban érettségiző Boti is megfogalmazta gondolatait. – Magyarország megnyeri az Eb-t! Viccet félretéve, nem ártana, ha a csapatunk végre alkotna valamit, mert ez így nagyon kevés. Ha fogadok, kicsi tétben inkább, általában kötésekben. Németország otthon játszik, így be is húzzák szerintem az Eb-címet.

Biztos tipp, hogy az angolok nem jutnak el a döntőig. A mérkőzések javát majd csak ezután fogom követni, mivel az elmúlt napokban sokat tanultam az érettségire, és az »kicsit« számomra fontosabb volt

– fejtette ki a járókelő.