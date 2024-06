Soltész László egy barátja javaslatára tett próbát a katonaságnál

Forrás: Boros Norbert

Az tetszett meg benne a legjobban, hogy megvan a napi rutin, illetve a szakmai felkészültség mellett fontos a fegyelmezettség és a fizikai erőnlét. Debrecenbe vonultam be őrmesterként, s most már a Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezredének hadnagya vagyok. Jelenleg drón, pontos megfogalmazásban pilóta nélküli repülő eszközökön operátori, illetve szakaszparancsnoki teendőket látok el. A munkám mellett a seregben van lehetőségem a sportolásra. A bevonulásom után egy héttel már versenyen indultam. Azóta is számos megmérettetésen vettem részt, a küzdősport számos válfajában, az ökölvívástól kezdve a grapplingon át a kiskesztyűs harcig. Elindultam TEK-gálán, ahol sikerült nagyon jó képességű ellenfeleket legyőznöm. A honvédségi sportkarrierem során még nem találtam legyőzőre. Amikor megjelentem ezeken a versenyeken, még nem igazán tudták ki vagyok, de most már kezdenek megismerni – nevette el magát. Kíváncsiak voltunk, hogy a kiváló fighter figyelemmel kíséri-e a különböző MMA-s szervezetek által szervezett gálákat.

Nézem őket, de most már csak szórakozásból. Régebben elemeztem, szakmailag figyeltem a bunyókat, de mára ez elmúlt. Ki a kedvenc harcosom? Minden korszaknak megvannak a kiemelkedő sportolói.

A korábbi klasszisok nagy hatással voltak rám, például Fedor, akivel még közös képem is van, de ugyanúgy felnéztem Cain Velasquezre, Randy Couture-ra, vagy éppen Georges St-Pierre-re. Lehet, megváltoztam, és most már képtelen vagyok a rajongásra, ezért nem tudok olyan fightert mondani, aki jelenleg is aktív. Viszont a dagesztáni versenyzők előtt le a kalappal, ők inkább harcosok, mint sportolók. Azért tisztelem őket különösen, mert mindezt a saját bőrömön tapasztaltam, s így tudom, mire képesek. Magyar versenyzők közül Borics Ádámot szoktam figyelemmel kísérni. A „Kölyök” az én időmben még tényleg kölyök volt, de már akkor is ügyesen vette az akadályokat, manapság pedig kész, profi versenyző, aki legmagasabb szintjét képviseli az MMA-nak – zárta gondolatait.