Vébé, Eb és Világjátékok

Az MKBSZ elnöke arról is beszámolt, hogy sokaknak dupla téttel bírt a szereplés. – A juniorok számára az volt a magyar bajnokság jelentősége, hogy a győztes megszerezte a jogot az augusztus végi budapesti utánpótlás-világbajnokságon való indulásra. De mivel a vébén országonként két versenyzőt lehet nevezni egy-egy kategóriában, a másik indulót a ranglistapontok határozzák meg, és azokat most is lehetett gyűjteni. A felnőttek közül pedig többek szeme előtt már a 2025-ös Világjátékok lebegett, ahol a tatamis pointfighting szakág mellett egyes K-1-es súlycsoportokat is megrendeznek. Ezekben a debreceni győztesek kvótát szereztek az őszi athéni felnőtt Európa-bajnokságra, és ha ott bejutnak a legjobb négybe, akkor a csengdui Világjátékokra is kvalifikálnak – magyarázta Galambos Péter.