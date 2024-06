Régi ismerősként üdvözölhették egymást a magyar és a dán korosztályos válogatott játékosai, hiszen a 2021-es ifjúsági Európa-bajnokság óta többször is találkoztak, olvasható a dvsckezilabda.hu tudósításában. Legutóbb a tavalyi junior Eb-n kétszer is játszottak egymás ellen. A 35–26-os magyar győzelemmel záruló finálé előtt a mostanihoz hasonlóan a középdöntőben is egymásnak feszültek a csapatok, s csakúgy mint most, akkor is már mindketten biztos továbbjutóként léphettek pályára. A tavalyi kontinenstornához képest mindkét keretben akadt jócskán változás, itt is, ott is kiesett egy kulcsember. A mieinknél az olimpiára készülő Simon Petra, dán oldalon pedig az Ikast játékosa, a 14-szeres felnőtt válogatott Julie Scaglione hiányzik a vb-ről sérülés miatt.

A jó védekezés volt a kulcs a kézimeccsen

A már biztos negyeddöntős csapatok meccsén a magyar együttes ezúttal is legfőbb erényét csillogtatta, kiválóan védekeztek a mieink. Ennek köszönhetően már az első percek után sikerült meglépni, ám a félidő derekára utolérték Szilágyi Zoltán csapatát az északiak.

Szünetig azonban ismét nyílt az olló, majd a folytatásban néhány perc alatt el is dőlt a mérkőzés. A támadásban sokat hibázó, ám ezúttal is extrán védekező magyar válogatott, mint a Szilágyi Zoltán-Kudor Kitti által fémjelzett érában eddig minden tétmeccsén, ezúttal is győztesen hagyta el a pályát.

A negyeddöntőben, csütörtökön 18 órakor lép pályára a magyar együttes, a IV-es számú középdöntő csoport második helyezettje ellen.