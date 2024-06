Alig könyveltük el a DVSC futballcsapatának ötödik helyét az OTP Bank Liga előző idényében, a debreceniek máris elkezdték a felkészülést a következő szezonra. Vajon jobban teljesít, és akár a dobogóra is felléphet a megújuló csapat jövőre? – tehetik fel a kérdést a szurkolók.

A DVSC futballcsapata a következő szezonban is számíthat Ferenczi Jánosra

Forrás: DVSC/Facebook

Elkezdték a felkészülést a futballisták

Az biztos, hogy az egy hónapos pihenő elég volt egy kis feltöltődésre. Azonban visszaállt a régi rend, a Loki Facebook-oldalán azt láthatjuk, hogy a játékosok hétfőn reggel alapos orvosi vizsgálatokkal és különböző fizikai felmérésekkel a Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központban kezdték meg a felkészülést a 2024/2025-ös idényre. Mint az a klub hivatalos felületén látható,

Szrdjan Blagojevics vezetőedző több alkalommal is napi két edzést vezényel majd a következő hetekben, július 7. és 19. között pedig ausztriai edzőtábor szerepel a programban.

Visszatért Debrecenbe Jorgo Pellumbi is

Forrás: DVSC/Facebook

Lesz még változás a DVSC-nél?

Mint azt portálunkon olvashatták, a piros-fehéreknél eddig nem történt jelentős változás. A múlt szezon után eddig Joao Oliveira, Tuboly Máté és Baranyai Nimród búcsúzott a klubtól – főként utóbbi futballista távozása nem hagyta hidegen a szurkolókat, hisz az idény második felében alapembernek számított. Azonban három játékost – Pálfi Donát, Szűcs Tamás és Batik Bence – már felírhattunk az érkezők listájára.

Az új arcok közül a hétfő reggeli képeken a Szombathelyi Haladástól Debrecenbe tartó kapus és a Puskás Akadémiától érkező játékos is látható, de sérülés miatt hosszabb kihagyás után visszatért a többiekhez Jorgo Pellumbi. Rajtuk kívül feltűnt még a fotókon Kocsis Dominik, Bárány Donát, Batai Tamás, Ferenczi János és Christian Manrique is.

Batik Bence nagy erősítés lehet a DVSC számára

Forrás: dvsc.hu

Mint azt megszokhattuk, a gárda évről évre megújul. A lehetőségek nem korlátlanok, főként anyagi szempontból, de mint arról informálódhattak, bizonyára lehet a Lokinál még változás. A drukkerek java bizonyára most még a foci-Eb-re fókuszál, azonban mindenki izgatottan várja, hogyan teljesít majd a hajdúsági alakulat a következő idényben. Most még sok a kérdőjel, de hetekkel később már a felkészülési meccsek alapján is jobban láthatjuk, mit várhatunk a csapattól...