Itthon először portálunkon olvashattak arról az átigazolási hírről, hogy a tizenkilencszeres török bajnok Fenerbache – melynek edzője a jelenkori labdarúgás világának egyik leghíresebb edzője, a portugál José Mourinho – szemez a DVSC montenegrói válogatott védőjével, Meldin Dreskoviccsal.

Meldin Dreskovics, a DVSC védője örülne a Fenerbache együttesébe igazolásának

Forrás: Czinege Melinda

A DVSC védője biztos benne, megállná a helyét a török bajnokságban

Természetesen a hírrel a török és a montenegrói média is foglalkozik, a vijesti.me oldalnak pedig sikerült megszólaltatnia a 26 éves labdarúgót.

„A családommal nyaralok Kotorban, és a júniusi válogatott meccsek előtt is voltam, mert későn hívott Robert Prosinecki szövetségi kapitány. Semmi hivatalosat nem tudok, kiszálltam a futballvilágból, csak az Európa-bajnokság meccseit követem. Magyarországról is hívtak a barátaim, hogy az ottani médiában is megjelent a hír, miszerint érdekes vagyok Mourinho számára.” – mondta az oldalnak a játékos nem titkolva, tetszik neki az ötlet, hogy a portugál sztáredző keze alatt dolgozzon.

Természetesen álom, hogy olyan futballsztárokkal osztozzak egy öltözőn, mint Dusan Tadics, Edin Dzeko... És tanulni az egyik legtöbb trófeát nyert edzőtől.

Már az említés is lenyűgöz, és személy szerint nincs problémám, mert tudom, hogy csendben, keményen kell dolgozni és tanulni. Biztos vagyok benne, sikeres lennék egy ilyen nagy klubban, mert megtanultam, hogy csak a legjobbat kell nyújtanod, valamint kezelned kell a kötelezettségeidet a klub, a szurkolók, a csapattársak és az edző felé a lehető legprofesszionálisabban.” – mondta.

Szerződése utolsó évébe lép

Dreskovics úgy véli, hogy a Loki és a Fenerbache közötti megállapodásnak nincs túl nagy akadálya.

„A Debrecennel kötött szerződésem utolsó évébe lépek, így 2025 júniusában szabadügynök leszek, és logikus, hogy a klub, amennyiben alkalom adódik, kihasználja a lehetőséget, hoyg a lehető legjobban jöjjön ki az átigazolásból” – zárta szavait Dreskovics.