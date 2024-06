Mócsán Bálint, Djordje Drenovac, Garamvölgyi Ákos és Neuwirth Bence szerződéshosszabbítását, valamint Pongó Máté leigazolását követően több fiatal játékosával is sikerült megállapodnia a Debreceni Egyetem kosárlabdacsapatának, számolt be a deac.hu.

Akadémistákkal hosszabbított a DEAC kosárlabdacsapata

Forrás: deac.hu

2026 nyaráig írtak alá a DEAC-nál

Hőgye Patrik és Várszegi Ádám ugyan élő szerződéssel rendelkezett az előttünk álló szezonra is, de a vezetőség elégedett akadémistái teljesítményével, így további egy évvel meghosszabbították kontraktusukat, melynek értelmében 2026 nyaráig a DEAC kötelékében maradnak. Az előző kiírásban az U23-as csapat mellett az A-csoportban szintén szerepet kapó Czermann Patrik és Hegedűs Brúnó is marad a csapatnál, hiszen a klub és a játékosok is éltek a 2024-25-re szóló plusz egy éves opciójukkal. A tavasszal térdműtéten átesett, s várhatóan a szezon második felében ismét bevethető Ságodi Róbert is a fiatal magot erősíti majd Andjelko Mandics együttesében, hiszen az utánpótlás-válogatott hátvédnek is élő kontraktusa van a következő évre. A tavasszal az első osztályban is bemutatkozó Hibján Máté, valamint a B csoportos gárdánál szereplő Orosi Bálint viszont távozik a csapattól, mindketten szülővárosukban, a Nyíregyházi Blue Sharks együttesénél folytatják pályafutásukat.