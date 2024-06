Hermann Ákos a következő idénytől a Debreceni Egyetem alakulatában, a DEAC kézilabdacsapatát segítheti a védéseivel. A 21 éves kapus az előző szezonban az NB I/B-s Tatában szerepelt, ezt megelőzően pedig Balatonfüreden és Dabason egyaránt megfordult. A dabasi gárdában korábban az élvonalban is szerepelhetett. Azt is érdemes megjegyezni új kapuvédőnkkel kapcsolatban, hogy több alkalommal bekerült az utánpótlás-válogatott keretébe, 2022-ben tagja volt annak a nemzeti együttesnek, amely a junior Európa-bajnokságon az ötödik helyen zárt – olvasható a deac.hu-n.

Hermann Ákos, a DEAC kézilabda csapatának új kapusa

Nyomot hagyna Debrecenben a DEAC új szerzeménye

– Mándi Norbert vezetőedző keresett meg, és olyan terveket vázolt fel, amelyek egyből elnyerték a tetszésem. A többi erősítést is figyelembe véve kiderül, hogy a DEAC-nál valóban szeretnének előrelépni. Abban bízom, hogy az élmezőnyben fogunk zárni, reményeim szerint sok győzelemmel örvendeztetjük meg a drukkereket. A debreceni szimpatizánsok pokoli hangulatot tudnak teremteni a DESOK-ban, ez a szurkolótábor valóban a csapat nyolcadik tagja. Szeretném folytatni azt a stabil teljesítményt, amely az előző években jellemző volt rám. Ki akarom venni a részem az eredményekből, emellett mély nyomot kívánok hagyni a debreceni kézilabdás életben. Sohasem szoktam feladni a harcot, továbbá nagyon szenvedélyesnek tartom magam, ám a hidegvéremet is meg kell őriznem, mivel a kapuban fontos a mentális kiegyensúlyozottság. Boros Tamás lesz a poszttársam, szerintem jól kiegészítjük majd egymást. A Tatával sajnos nem tudtuk elérni a céljainkat, több kulcsjátékos sérülése is hátráltatta a csapatot, valamint a döntő pillanatokban nem tudtunk felnőni a feladathoz. Örömmel tölt el, hogy a szezon végén azt a visszajelzést kaptam, hogy megbízható és biztos pontja voltam az együttesnek. Nagyon boldog vagyok, hogy magamra húzhattam a címeres mezt. Az utánpótlás-válogatottban sok tapasztalatot szereztem, valamint kiváló játékosokkal játszhattam együtt. Leírhatatlan érzés, amikor a hazámat képviselve küzdhettem a pályán. Hihetetlenül hosszú az út, de minden nap azért dolgozom keményen, hogy egyszer újra átélhessem ezt – nyilatkozta Hermann Ákos.