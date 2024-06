Kézilabda 2 órája

A bajnokcsapattól igazolt a DEAC

Radvánszki Zsolt elöl és hátul is fontos szerepet töltene be a Debreceni Egyetem alakulatában. A DEAC új igazolása a Győr és a Szeged mellett korábban többek között Kisvárdán és Veszprémben is megfordult.

Korábban már kiderült, hogy Kurucz Máté a férfi kézilabda NB I./B-ben idén bajnoki címet szerző Győrtől a DEAC csapatához igazolt. Azonban nem csupán a jobbátlövő teszi át a székhelyét a Rába-parti városból Debrecenbe, mivel Radvánszki Zsolt szintén úgy döntött, hogy itt folytatja a karrierjét, számolt be a deac.hu. A 21 éves beálló az előző idény első felében az OTP Bank-Pick Szeged U21-es gárdájában szerepelt kölcsönben, majd télen visszatért az ETO-hoz. A szövetség adatbankja szerint Radvánszki Zsolt a másodosztály legutóbbi kiírásában 24 összecsapáson 42-szer volt eredménye. Az új szerzemény a Győr és a Szeged mellett korábban többek között Kisvárdán és Veszprémben is megfordult. Leigazolta a DEAC Radvánszki Zsoltot

Forrás: MW-archív A DEAC-tól kapta a legjobb ajánlatot Radvánszki a klubhonlapnak elmondta, több együttes is megkereste, de minden szempontból a DEAC-tól kapta a legszimpatikusabb ajánlatot. – Reményeim szerint sok játéklehetőséghez jutok, emellett abban bízom, hogy sok győzelmet ünnepelhetünk a szurkolókkal – tette hozzá.

