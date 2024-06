Krajnyák Zsolt személyében újabb futsalos döntött úgy, hogy a DEAC-ban folytatja a karrierjét. A 22 éves játékos a 2021/22-es idényben mutatkozott be az NB I.-ben, ekkor a Nyírgyulajban szerepelt, míg a legutóbbi két szezonban a szintén élvonalbeli Nyíregyházában bizonyíthatott. Krajnyák szép emlékekkel távozhatott a szabolcsi gárdától, hiszen idén csapattársaival bronzérmesek lettek az első osztályban – olvasható a deac.hu-n.

A DEAC új játékosa bízik benne, hogy nagy sikereket fog elérni

Forrás: MW-archív

Gyakorlatilag egyből elfogadtam a DEAC ajánlatát, mivel tetszett az a jövőkép, amelyet a beszélgetések során felvázolt nekem Tihanyi Csaba vezetőedző. Bízom benne, hogy sok játékpercet kapok, emellett jó lenne, ha bejutnánk a felsőházba. Főleg védekezésben szoktam húzóember lenni. Elég maximalista ember vagyok, sosem szoktam teljesen elégedett lenni a produkciómmal, mindig azt nézem, hogy miben fejlődhetek.

Faragó Ádámot és Vass Ottót is ismerem, ők valószínűleg sokat segítenek majd a beilleszkedésben. Eddigi állomáshelyeimen könnyen felvettem a fonalat, mivel elég nyitott személyiségnek tartom magam, szerintem itt is hamar megtalálom a közös hangot a srácokkal. Az előző szezonom eléggé felemásan alakult. A felkészülés elején megsérült a bokám, ezért nagyjából egy hónapot ki kellett hagynom. A visszatérésem után eleinte alig játszottam, szerencsére az idény második felében már lendületbe jöttem. Azzal, hogy a harmadik helyen végeztünk az NB I-ben, kicsit még magunkat is megleptük. Természetesen bíztunk abban, hogy jó évünk lehet, ám ilyen sikerre szerintem senki sem gondolt. Eddigi karrierem legszebb eredménye ez a bronzérem, bízom benne, hogy hasonló sikerek várnak rám a DEAC-ban. Minden bizonnyal a kilences mezt fogom majd viselni Debrecenben. Amióta a felnőttek között játszom, hozzám nőtt ez a szám, amely egyébként arra utal, hogy szeptemberben születtem – nyilatkozta Krajnyák a DEAC-nak.