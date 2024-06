Vincze Szabolcs személyében, 20 éves kapussal bővült a DEAC férfi futsalcsapatának a kerete. Új játékosuk az előző szezont az élvonalbeli Nyírbátorban kezdte, majd télen a Magyar Futsal Akadémiához igazolt. A védéseinek köszönhetően fontos szerepet vállalt abból, hogy a fővárosi együttes kiharcolta a bennmaradást az NB I-ben – tette közzé honlapján a DEAC.

Vincze Szabolcs, a DEAC új kapusa

Forrás: DEAC

– A Debreceni Egyetem hallgatója vagyok, ezért is örülök annak, hogy a DEAC-ban folytathatom a sportpályafutásomat. Tihanyi Csaba vezetőedző elmondta, egy olyan csapatot szeretne építeni, amelyben a fiatalok nagy szerepet kaphatnak, és ez az elképzelés nagyon szimpatikus nekem. Jelentősen átalakul a keret, ettől függetlenül bízom abban, hogy bejuthatunk a felsőházba. Faragó Ádám lesz a poszttársam, aki egy remek kapus, nem véletlenül került be az utóbbi időben többször is a magyar válogatott keretébe. Biztos vagyok abban, hogy sok dolgot elleshetek tőle. Nem hiszem, hogy a beilleszkedés nehézséget okozna, ugyanis ezzel korábban sem gyűlt meg a bajom. A legutóbbi idényem felemásan alakult, mivel Nyírbátorban nem sok játékperchez jutottam, de az MFA-nál már jóval több bizonyítási lehetőséget kaptam. Örülök annak, hogy kiharcoltuk a bennmaradást. Az szintén jót tett a lelkemnek, hogy az alsóházban mi kaptuk a legkevesebb találatot. Komplex kapusnak tartom magam, akkor se jövök zavarba, ha az öt a négy elleni felállás során a támadásépítésből kell kivennem a részem. Jelenleg még van három vizsgám, így ezek a napok nem a pihenésről szólnak, de abban bízom, hogy minél hamarabb sikeresen lezárom a vizsgaidőszakot – nyilatkozta Vincze Szabolcs.