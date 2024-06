A félidejénél jár a DEAC Darts Tour 2024 elnevezésű versenysorozat, amelynek rendre a Debrecenben található Red and White ad otthont. Az elmúlt héten a 2. évad 3. fordulóját rendezték meg, a csaknem az egész évet felölelő kiírásban február elejétől november végéig küzdhetnek a dartsosok – olvasható a DEAC honlapján.

Forrás: Illusztráció/MW-archív

– Jó érzés, hogy nem csökkent az érdeklődés a sorozat iránt. Az év végén rendezik a DEAC Darts Tour döntőjét, addig folyamatosan gyűjthetik a versenyzők a pontokat. A sorozat három hatfordulós évadból áll amíg eljutnak a legjobbak a fináléig. Igen erős a mezőny, és szerencsére a díjazás terén is sikerült előrelépnünk. A lebonyolításból fakadóan sokat játszanak a versenyzők, ezért olyanoknak is ajánljuk, akik esetleg még kezdők, és szeretnének versenyen is tapasztalatot szerezni. A nyári időszak mindig „megtizedeli” az érdeklődést, ennek ellenére most is van szép számban vesznek részt a dartsosok egy-egy alkalommal – nyilatkozta a DEAC Darts szakosztályvezetője, Kiss Imre.