A szakképzési centrum portálunkhoz eljuttatott közleménye rámutat: a crossfites sportesemény immár évtizedes múltra tekint vissza, a szervezők célja pedig, hogy versenyzési lehetőséget biztosítsanak a jó erő- és állóképeséggel, gyorserővel rendelkező diákok számára.

Az iskolák legjobb crossfitesei versenyeztek egynással

Forrás: Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum

Hiánypótló a brassais crossfitverseny

– Azért is nagy büszkeség számunkra a Brassai Cross, mert annak idején a mi kollégáink álmodták meg és hívták életre, az esemény létjogosultságát pedig a több mint 10 éves múlt is jól mutatja – fogalmazott a verseny megnyitóján Demeterné Orosz Erzsébet, a Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum igazgatója. Kiemelte, külön öröm, hogy idén első alkalommal lányok is neveztek a megmérettetésre, hiszen nagyon erős a mezőny és a fiataloknak szükségük lesz minden erejükre, tudásukra és kitartásukra.

Egy olyan hiánypótló rendezvény ez, amire mindig örömmel jövök, hiszen nem csupán a diákok, de a város sportéletét is színesíti. Nagyon hálásak vagyunk mind a szervezők, mind az iskola támogató munkájáért

– mondta köszöntőjében Kovács István, a polgármesteri hivatal Ifjúsági és Sportbizottságának referense.

– Az idei évben Hajdú-Bihar vármegyéből és Tiszaújvárosból összesen 10 csapat érkezett 40 diákkal, akik 7 feladatban mérik össze erejüket és állóképességüket – emelte ki Szabó Gábor, a Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum testnevelője. Hozzátette, a fiataloknak közel 120 ismétlést kell megcsinálnia a feladatok elvégzéséhez, erre azonban csak azok képesek, akik jól felkészültek és rendszeresen végeznek edzésmunkát a hétköznapokban.