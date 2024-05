Vasárnap folytatódott a 3x3 kosárlabda női és férfi olimpiai selejtező a debreceni Kossuth téren. A magyar hölgyek ugyan az utolsó csoportmeccsükön kikaptak az olaszoktól, de így is a csoport élén végeztek. Több hibázási lehetőség azonban nem fért bele.

Az első női negyeddöntőben a németek és a japánok csaptak össze. A mérkőzés rendkívül izgalmasan alakult, hiszen a rendes játékidő 14–14-es ért véget, így aztán az a csapat jutott tovább, amely hamarabb összekosarazik két pontot. A véghajrából Németország jött ki jobban, így ők jutottak elődöntőbe, majd jött a várva várt magyar–cseh összecsapás.

A magyarok szája íze szerint alakult

A szurkolókra most sem lehetett panasz, közel ezer néző torkából szólt a „ria, ria, Hungária”, nemzeti csapatunk az első perctől otthon érezhette magát. Noha a csehek jobban kezdtek, egy büntetővel és egy palánk alól szerzett kosárral 2–0-ra elhúztak, de aztán Papp Klaudia is betalált, majd Kiss Virág egymás után kétszer is pontosnak bizonyult, így fordított a magyar gárda. Aztán a mieink rendkívül jól védekeztek, ezáltal 7–2-re elmentek. Azonban az ellenfél is folyamatosan próbált zárkózni, de egy-egy kisebb hullámvölgyből Magyarország még épp időben kilábalt. Bár a találkozó végig izgalmas volt, de Böröndy Vivien és Szabó Fanni is remekelt, a tíz perces játékidő legvégén pedig már minden magyar szurkoló talpra állva tapsolt. Böröndytől még láttunk egy dudaszós kettest, válogatottunk 16–9-re nyert, így jöhet mindent eldöntő mérkőzés 19 óra 5 perctől Németország ellen. Ha döntőbe jutnak a mieink, már biztos lenne az olimpiai kvóta.