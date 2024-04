A DEAC kézilabdacsapata szombaton a Fejér–B.Á.L. Veszprém U21–es gárdáját fogadta az NB I/B 23. fordulójában. A hajdúágiak több szempontból sem ideális helyzetből vághattak neki ennek a meccsnek. Egyrészt sérülések miatt foghíjas keret állt Mándi Norbert vezetőedző rendelkezésére (Tóth Máté, Bakó Ádám, Kiss Roland és Kathi Péter egyaránt maródi), emellett az sem volt mellékes, hogy ezt megelőzően a legutóbbi három mérkőzésen nem jött össze a pontszerzés.

Nem telt el sok idő a meccsből, és jött az újabb csapás: 2–3–as eredmény szerepelt a kijelzőn, amikor Hegedűs Patriknak elszakadt az Achilles–ina.

Hegedűs kiesése miatt egyébként támadásban olyan belső hármas szerepelt, amelyet eddig nem sűrűn láthatta szurkolók. Pethő Ákos irányított, balátlövőként a korábbi összecsapásokon főleg védekezésben bevetett Kerezsi Ádám jutott szóhoz, míg jobbátlövőként Almásy Richárd bizonyított. Almásynak jobbkezesként nem volt egyszerű dolga ezen a poszton.

Talán ennek is köszönhető, hogy bár többször is visszakapaszkodott hátrányából a Debrecen, a hajrát a veszprémiek bírták jobban, és végül 27–23-ra nyertek – írta a deac.hu oldal, hol a mérkőzés részletesebb tudósítása is elolvasható.