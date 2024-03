A DEAC kézilabdacsapata jó hangulatban utazhatott Mezőkövesdre, hiszen idén még nem kapott ki a bajnokságban. A hajdúságiak a veretlenségi széria ellenére sem számíthattak sétagaloppra, mivel korábban többek között a listavezető Győri ETO is vereséget szenvedett a kövesdi csarnokban.

Szoros volt a csata

A hazaiak Kovács Bence vezérletével hamar elkapták a fonalat, ennek köszönhetően a 6. perc végén már 4–1-re vezettek. Kovács egyébként az egész meccsen remekelt, végül tíz góllal zárta az összecsapást. Az álmoskás rajtot követően a fekete-fehérek összekapták magunkat, így a 11. percben már 4–4 állt az eredményjelzőn. Ezt követően egyik csapat sem tudott igazán meglépni, a szünetig a legnagyobb differencia két találat volt. Az első játékrész hajrájában kétszer is átvette a DEAC a vezetést, ám a fórjukat nem sikerült megőrizniük a pihenőig (15–14).

A végén a hazaiak örülhettek

A második félidőben is próbáltuk tartani a lépést ellenfelünkkel, ám a 41. percben védelmünk egyik oszlopa, Kerezsi Ádám megkapta a harmadik kiállítását, emiatt már nem térhetett vissza a pályára. Úgy tűnt, ezzel a nehézséggel is megbirkóznak a cívisvárosiak, ebből kifolyólag bíztak abban, hogy összejön a pontszerzés. Az 50. perc végén Hegedűs Patrik villanásával ismét egalizáltak (26–26). Hegedűs ezúttal sem spórolt a gólokkal, a mérkőzésen nyolcszor köszönt be. A végjáték nem úgy alakult, ahogy azt a vendégek remélték, az összecsapás végeredménye 33–29 lett.

Mándi Norbert tanítványai jövő héten a Budai Farkasok elleni hazai mérkőzésen javíthatnak.