záró felvonásban Edwin és Drenovac tartotta a lelket a hajdúságiakban, de hiába találtak be rendre támadásban, a fantasztikusan támadó székesfehérváriaktól minden felzárkózási kísérletre érkezett válasz. Négy perccel a vége előtt Vojvoda fejezett be zsákolással egy leindítást, majd mérkőzés legjobbja, Roberts volt pontos középtávolról, mellyel gyakorlatilag el is dőlt a győztes kiléte (91-70).