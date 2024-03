A DEAC férfi röplabdacsapata esélyesként vághatott neki a Miskolc elleni bajnokinak. Szerencsére Fodor Antal tanítványai hozták a kötelezőt szombaton, bár azért meg kellett dolgozniuk a három pontért, írja a gárda honlapja. Az első szettben Bakóczy András, Willian, Bagics Balázs és Remete László is ásszal jelentkezett, ezeknek a megmozdulásoknak is köszönhetően a játékrész derekán 12:14 szerepelt a kijelzőn. Ezt követően tapadtak a hazaiak, aztán Willian újabb kiváló nyitásával háromra duzzadt a vendégfór (18:21). Szorosan alakult a hajrá, végül brazil húzóember zárta le ezt a periódust (24:26).

A második játszmát 5:0-s sorozattal indították a cívisvárosiak, ez pedig döntően befolyásolta a folytatást. Bakóczy ismét egy remek szervával rukkolt elő, ezzel pedig már kilenc egységgel vezetett a Debrecen (13:22).

A hátralévő időben a MEAFC kicsit kozmetikázott az eredményen, ennek ellenére nagyon nem kellett izgulni a szettgyőzelemért (18:25).

A harmadik felvonásban a borsodiak bebizonyították, hogy nem adták fel a küzdelmet. A hajdúságiaknál kicsit akadozott a gépezet, emiatt tekintélyesnek tűnő hátrányt kellett eltüntetni (17:12). A DEAC meg is kezdte a felzárkózást, többek között Willian két ászának köszönhetően jött is az egyenlítés (20:20). A végjátékban a miskolciaknak két szettlabdájuk is volt, ám ezeket hárították az egyetemisták, majd Dudás technikai hibáját követően biztossá vált a DEAC sikere, olvasható a tudósításban.