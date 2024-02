Nagyszerű eredmények születtek a III. Szabó Elemér Súlyemelő Emlékversenyen múlt szombaton. A debreceni Fiszej SE szervezésében lebonyolított sikeres, nagyszerű hangulatú megmérettetésre, amely egyben a verseny egyben vármegyei csapatbajnokság is volt, 8 egyesület adta le a nevezését: az Ózdi Súlyemelő és Fitness club, a Kazincbarcika, Biharnagybajomi SE, Téglásért SE, Gázláng SE, Nyíregyháza Vasutas SE, Anima Core Nagykálló és természetesen a Fiszej SE. A debreceniek 16 sportolót indítottak, azaz szinte minden korcsoportban volt indulójuk.

A viadalt Kovács István diáksport referens, valamint Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő szövetség elnöke nyitotta meg. Továbbá tiszteletét tette Tarkó László alelnök, Szabó Elemér fia,Szabó Róbert, valamint Szabó Elemér több régi tanítványa, Madar József és Kovács László is – számolt be az eseményről Kecskés Melinda, a debreceni klub elnöke.

A csapatbajnokság dobogósai:

1. Fiszej SE Debrecen

2. Téglásért SE

3. Gázláng SE Hajdúszoboszló A Fiszej SE versenyzőinek eredményei:

Mózes Hanna lány korcsoport 59 kg-os súlycsoport, Arany minősítés

Parádi Kende fiú korcsoport 55 kg-os súlycsoport, Arany minősítés

Rives Linda 1. hely, serdülő korosztály 59 kg-os súlycsoport és korosztálya legeredményesebb versenyzője, különdíjban részesült. Szakítás: 43 kg, lökés: 53 kg összetett eredménye: 96 kg. Linda első versenyén vett részt, szépen dolgozott, ezzel az eredménnyel teljesítette a serdülő II. osztályt.

Gercsák Enikő 1. hely, ifjúsági korosztály, 45 kg-os súlycsoport és korosztály,a legeredményesebb versenyzője, különdíjban részesült. Szakítás: 38 kg, lökés: 52 kg összetett eredménye: 90 kg.

Ráduly Dorka 1. hely, ifjúsági korosztály, 55 kg-os súlycsoport. Szakítás: 25 kg, lökés: 37 kg összetett eredménye: 62 kg.

Azemi Kevin 1. hely, serdülő fiú korosztály, 89 kg-os súlycsoport. Szakítás: 65 kg, lökés 91 kg, összetett eredménye: 156 kg. Ezzel az eredménnyel teljesítette a serdülő III. osztályt.

Kecskés Karina 1. hely, junior korosztály, 55 kg-os súlycsoport korosztály,a legeredményesebb versenyzője, különdíjban részesült. Szakítás: 75 kg, lökés: 100 kg, összetett eredménye 175 kg. Karina kapta Kovács László különdíját.

Papp Napsugár 1. hely, junior korosztály, 59 kg-os súlycsoport. Szakítás:48 kg, lökés 68 kg, összetett eredménye: 116 kg

Szabó Dávid 1. hely, junior korosztály, 81 kg-os súlycsoport. Szakítás: 80 kg, lökés 103 kg, összetett eredménye: 183 kg

Kovács Ábel 1. hely, junior korosztály, +109 kg-os súlycsoport, korosztály,a legeredményesebb versenyzője, különdíjban részesült. Szakítás: 115 kg, lökés 135 kg, összetett eredménye: 250 kg. Ezzel az eredménnyel teljesítette a junior és a felnőtt III. osztályt is.

Pósa Tamara Alexa 1. hely, felnőtt korosztály, 49 kg-os súlycsoport, a felnőtt korosztály legeredményesebb versenyzője, különdíjban részesült. Szakítás: 48 kg, lökés: 65 kg, összetett eredménye: 113 kg

Richter Laura 1. hely, felnőtt korosztály, 55 kg-os súlycsoport,szakítás: 55 kg, lökés 63 kg, összetett eredménye: 118 kg

Jakabovits Edit Alexandra 2.hely, felnőtt korosztály, 64 kg-os súlycsoport. Szakítás: 48 kg, lökés 60 kg, összetett eredménye: 108 kg

Lovas Viktória 1. hely, felnőtt korosztály, 71 kg-os súlycsoport. Szakítás: 65 kg, lökés 75 kg, összetett eredménye: 140 kg

Pataki Máté 1. hely, felnőtt korosztály, 81 kg-os súlycsoport. Szakítás: 85 kg, lökés 114 kg, összetett eredménye: 199 kg, ezzel az eredménnyel meglett a felnőtt III. osztály.

Szilvási László 1. hely, felnőtt korosztály, 102 kg-os súlycsoport. Szakítás: 105 kg, lökés 125 kg, összetett eredménye: 230 kg.

A versenyzőket Kecskés Zoltán és Lovas Viktória készítette fel.