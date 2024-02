Marozsán Fábián két szettben kikapott Dominik Koepfertől a Tatabányán zajló Magyarország-Németország tenisz Davis Kupa-selejtező pénteki nyitómérkőzésén, írja az MTI.

Az ellenfélnél az olimpiai és kétszeres ATP-világbajnok Alexander Zverev betegség miatt szerdán lemondta a részvételt, a helyére Michael Kohlmann kapitány Maximilian Marterert hívta be. Ő a montpellier-i tornáról érkezett, és mivel a csütörtök reggeli járatát törölték, csak este futott be Tatabányára.

A Multifunkcionális Sportcsarnokban már hetekkel ezelőtt elfogytak a jegyek a párharcra, ennek megfelelően a kezdéskor csaknem hatezren szurkoltak a lelátókon. A program felvezetéseként a magyar szövetség köszöntötte a 87 éves Szikszay Andrást, a legidősebb élő magyar Davis Kupa-játékost, egyben legendás edzőt.

A világranglistán legjobb magyarként 57. Marozsán első találkozójára készült a három hellyel mögötte álló Koepfer ellen, akit a januári Australian Open első fordulójában éppen Zverev búcsúztatott, párosban viszont elődöntőt vívott Melbourne-ben a DK-ra nem nevezett honfitársa, Yannick Hanfmann oldalán. Az év elején pedig megnyerte a canberrai challenger-versenyt úgy, hogy mindössze egy szettet veszített.

A tatabányai nyitómérkőzés első négy gémjében mindkét teniszező hárított bréklabdákat, ám ekkor a 29 éves ellenfél lépéselőnybe került (2:4). A balkezes Koepfer lendületben maradt, szórta a nyerő ütéseket, 2:5-nél már dupla brékelőnyben volt, majd 33 perc elteltével kiszeválta a szettet.

A Hajdúszoboszló SE sportolójának - aki nemrég combsérüléssel küzdött - a folytatásban is meg kellett dolgoznia minden pontért, miközben a védjegyének számító rövidítések is gyakran „cserben hagyták”. A második játszma ezzel együtt kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, mindketten stabilizálták az alapütéseiket, kevesebbet rontottak, így jutottak el a rövidítésig. Ebben a német - aki New Orleansben járt egyetemre és Floridában él - erőteljes játékkal 5-1-re elhúzott, és innen már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést, amely 1 óra 31 percig tartott.

Marozsán: megtettem minden tőlem telhetőt

Nem ez volt a legjobb napom, de megtettem minden tőlem telhetőt

- nyilatkozta Marozsán a pályán. „Volt egy-két lehetőségem, lehetett volna hozni a második szettet, de nem így alakult. De van még lehetőségünk a szépítésre.”

Koepfer azzal kezdte, hogy az elején mindketten idegesek voltak, mert nem egyszerű nyitómeccset játszani egy Davis Kupa-csatában.

A közönség és a hangulat is remek, élveztem a játékot. Fábián egy fiatal és tehetséges játékos, aki feljövőben van, nehéz ellenfél volt ma. A győzelem kulcsa talán az volt, hogy agresszívabb stílusra váltottam, és védekezésre kényszerítettem az ellenfelemet

- tette hozzá.

A nap másik egyes meccsén Fucsovics Márton (82.) és Jan-Lennard Struff (24.) lép pályára. Szombaton a páros találkozóval kezdődik a program 13 órakor, majd két egyes összecsapásra kerül sor a péntekihez képest fordított felállásban. Párosban várhatóan Marozsán és Valkusz Máté (213.) csap össze Kevin Krawietz-cel és Tim Pütz-cel. A hazai csapatban még Piros Zsombor (129.) és Füle Mátyás (549.) kapott helyet.

Németország eddig háromszor (1988, 1989, 1993) ért a csúcsra a Davis Kupában. Magyarországon legutóbb 1978-ban játszott a két válogatott, akkor a hazaiak 3-2-re nyertek Taróczy Balázs vezérletével. Öt éve Frankfurtban a németek győztek, akik összesítésben 4-2-re vezetnek.

A nemzetközi szövetség DK-rangsorában a németek a 8., míg a magyarok a 22. helyen állnak.

A magyar válogatott sorozatban ötödször selejtez a fináléba jutásért, az eddigi négy alkalomból egyszer, 2018-ban jött össze a 16 csapatos világdöntő.