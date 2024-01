Aztán utána volt olyan Sanghaj előtt, hogy amikor azt gondoltam, hogy akkor most mentálisan kéne egy kicsit felhozni őt, mert gödörben volt, akkor ott sikerült nagyon megindulni, most megint úgy voltunk itt január fele, hogy akkor most melyik van jobb állapotban a fizikum vagy a mentális rész, és egyszerűen ezek így váltakoznak ugyanúgy, ahogy szerintem a hétköznapi embereknél is, hogy épp mikor, milyen napja van