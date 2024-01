Csütörtökön nyitotta meg kapuit az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás Budapesten, a Hungexpón. A háromnapos program a magyarországi egyetemeket mutatja be, elsősorban a felvételi előtt álló középiskolás diákoknak. Az idei rendezvény egyik kiemelt témája a július 12-24. között sorra kerülő Európai Egyetemi Játékok, amelyet a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem közösen rendez - írja az unideb.hu.

Hatalmas támogatás

A szakkiállítást megnyitó beszédében Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára is kitért a nyári játékokra. Véleménye szerint az EUG hozzásegíti a két rendező intézményt ahhoz, hogy a TOP100 európai egyetem közé kerüljenek.

Az államtitkár – a játékok kapcsán rendezett sajtótájékoztatón – a szaktárca támogató szerepére is rámutatott.

– A Kulturális és Innovációs Minisztérium 22 milliárd forinttal támogatja az Európai Egyetemi Játékokat és évente 2,5 milliárddal az egyetemi sportot, mert a sport erőt ad és formál, mert a sport a magyar felsőoktatás, a magyar nemzeti identitás képzője. Legyen tehát az idei év a magyar felsőoktatásban is a sport, a mozgás éve – hangsúlyozta Hankó Balázs.

Eddig nem látott nagyságú létszám

A sajtótájékoztatón Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja emlékeztetett: jelenleg 139 országból 7500 külföldi hallgató tanul a Debreceni Egyetemen, az EUG-szervezés kapcsán bíznak abban, hogy az intézménynek és Magyarországnak még inkább híre megy Európában.

– Magyarország történetének legnagyobb létszámú sportolói résztvevőjét várjuk a játékokra, és azt gondolom, felejthetetlen élményeket fogunk nekik nyújtani. A nyitóünnepség Miskolcon lesz, míg a záróceremónia Debrecenben, éppen a Campus Fesztivál nyitónapján. Tehát már hét évvel ezelőtt is gondoltunk arra, hogy egy ilyen nagyságú rendezvény, ötezret meghaladó sportolói létszámmal igazán méltó esemény legyen, pont abban az időszakban, amikor Magyarország az Európai Unió soros elnökségét is betölti – jelezte a DE kancellárja.

Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora felidézte, hogy a Debreceni Egyetemmel közösen még 2017-ben döntöttek úgy, megpályázzák a 2024-es Európai Egyetemi Játékokat, s a rendezés jogának elnyerését már eleve jelentős sportszakmai sikernek nevezte.

– Azt reméljük, hogy egy olyan eseménynek lehet a két egyetem, Magyarország a házigazdája, amely egy nagy volumenű, gyönyörű sportrendezvény és amelyre hazánkban még nem került sor. Olyan kísérőprogramokkal is készülünk mindkét városban, amelyekkel még színesebbé tehetjük az eseményt a megjelent sportolók és kísérőik számára egyaránt – mondta Horváth Zita.

Jelentkezhetnek az önkéntesek

Juhász Péter, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetég főtitkára úgy fogalmazott: 2024 nyarán – közvetlenül a futball Európa-bajnokság után és a párizsi olimpia előtt – a magyar sport, a magyar egyetemi sport fókuszba kerül.

– Nem titkolt célunk, hogy elhozzuk Magyarországra a legjobb egyetemi sportolókat és megmutassuk Európának, mekkora élet és perspektíva van az egyetemi sportban. A mai nap is fontos mérföldkő, hiszen megnyitottuk az önkéntes jelentkezést is. Körülbelül 1500 segítőre lesz szükségünk ahhoz, hogy ezt a 17 sportágas, két helyszínes multisporteseményt meg tudjuk valósítani – avatott be a részletekbe a főtitkár.

A hazai és nemzetközi önkéntesek az EUG hivatalos weboldalán regisztrálhatnak a játékokra.

A 2024-es Európai Egyetemi Játékokra 40 ország 450 egyetemének több mint 5000 sportolóját várják, akik összesen 17 népszerű sportágban mérhetik majd össze tudásukat és ügyességüket Debrecenben és Miskolcon, július 12-24. között.