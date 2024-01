A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség hétfőn elkészítette a párizsi olimpia kvalifikációs tornáinak csoportbeosztásait a 3x3-as szakágban, női és férfi válogatottunk is erős csoportba került a debreceni tornán, de a hölgyek akár már korábban is kiharcolhatják az indulás jogát, írta a Debreceni Sportcentrum oldala.

A FIBA novemberben jelentette be a, hogy a 2024-es nyári olimpiai játékok utolsó selejtező tornájának Debrecen lesz a házigazdája.

Párizsba a világranglista első három helyezettje mindkét nemnél már kvalifikált, a hölgyeknél Franciaország, Kína és az Egyesült Államok, míg a férfiaknál utóbbi két nemzet mellett Szerbia lesz ott biztosan az ötkarikás játékokon. A fennmaradó öt helyért három selejtezőt is rendeznek, Hong Kong-ban és Utsunomiya-ban egy-egy, míg Debrecenben három csapat válhatja meg párizsi repülőjegyét mindkét nemnél.

Akár elsőre is

Női csapatunk már az első, Kínában megrendezett tornán is kivívhatja a részvételt, s bár a nyolc indulóból csak egy jut el Párizsba, a mezőny erősségét tekintve egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy ez már áprilisban sikerül a mieinknek. A házigazda Hong Kong mellett Egyiptom és Lengyelország lesz a csoportellenfél, s bár a másik ágon lévő chilei, mongol, azeri, holland négyes valamivel erősebbnek tűnik, egyik csapat sem emelkedik ki a mezőnyből.

Az ezt követő, Japánban megrendezendő versenyen egyik nemzeti csapatunk sem képviselteti magát, viszont a május 16-19. közötti debreceni tornán mindkét négyesnek szurkolhat majd a hazai publikum.

Abszolút élvonal

A férfiak elképesztően erős csoportba kerültek, hiszen a regnáló Amerika Kupa bajnok Puerto Rico mellett két, kvalifikációra szintén esélyes európai 3x3 nagyhatalom, Hollandia és Ausztria lesz az ellenfelük. A 16 csapatos tornán egyébként ott lesz a szakág történetének első olimpiáját megnyerő Lettország, de a litván, francia és a belga együttes is minden bizonnyal ott lesz a végelszámolásnál.

Ha a magyar női válogatott nem vívja ki a kvalifikációt az első tornán, akkor biztosan ott lesz a 16 fős mezőnyben Debrecenben is. A három évvel ezelőtt a tokiói álmokat az utolsó pillanatokban összetörő olaszokkal már a csoportban találkoznak Papp Klaudiáék, de a Women’s Seriesben egyaránt jó szezont futó Hollandia és Izrael is besorolást kapott a D-jelű kvartettbe. Továbbjutás esetén sem lesz egyszerű dolga a mieinknek, hiszen Németország, Spanyolország, Kanada, Japán és Litvánia is komoly eséllyel pályázik az első három hely valamelyikére.