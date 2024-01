DEAC-PEAC mérkőzést rendeztek péntek este a futsal NB I. 20. fordulójában – tudatta az egyetemi klub közlésében. A DEAC játékosai ősszel 4-3-as vereségbe futottak bele az újonc otthonában, így most esély nyílt a visszavágásra a DESOK-ban. A reváns mellett sokkal fontosabb volt az, hogy a felsőházba igyekvő együttesnek kötelező volt begyűjtenie a három pontot, ha valóban ott szeretne lenni a legjobb hatban az alapszakasz végén.

A meccs első nagy helyzete Tóth Attila előtt adódott a második percben, a házi gólkirály Thiagótól kapott egy remek labdát, de a pécsi kapus eszén nem tudott túljárni. Kicsit később Faragó Ádámnak kellett kétszer védenie néhány másodperc leforgása alatt. Aztán a harmadik Faragó-hárítás már sajnos nem jött, egy szögletet követően Koronics Márk lőtte ki a debrceniek kapujának bal alsó sarkát. A bekapott találat után főleg az ellenfél térfelén zajlott a küzdelem, a PEAC olykor ellentámadásokból próbált veszélyeztetni.

A félidő derekán összejött az egyenlítés: Faragó Lajos centerezését Szatmári Ákos értékesítette. A szünetig nem változott a játék képe, a hajdúságiak voltak fölényben, ennek ellenére az eredmény nem módosult, vagyis 1-1-ről folytatódhatott a küzdelem.

Jól alakult a második félidő

A térfélcsere után néhány percig még őrizte a PEAC a számára kedvező döntetlent, de a 26. percben Thiago újabb gólpasszal jelentkezett, az akciót Tóth Attila fejezte be. Nem kellett sokat várni az újabb gólra, ugyanis a 29. minutumban Harmati Tamás büntetett meg egy védelmi megingást. A hátralévő időben is tesztelték Molnár Milán reflexeit, de a pécsi kapuvédő állta a sarat. A hajrához közeledve Thiago sistergős bombája a lécen csattant, pedig abrazil légiós két asszisztja után megérdemelte volna a gólt. A végjátékban Tóth Attila Márk kapta meg a második sárgáját, így az emberelőnyös játékot is gyakorolhatták. A létszámfölényből ezúttal nem profitáltak, ám ez most belefért.

Hozták a kötelezőt, ezzel a három egységgel van még esélyük a felsőházra. Egy hét múlva a sereghajtó Magyar Futsal Akadémiát látja vendégül a hajdúsági csapat, ezen az összecsapáson is elvárható a győzelem.